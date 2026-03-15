Bittere Walldorfer Auswärtsniederlage

Keine Punkte gib es für RWW in Gießen. – Foto: Jan-Niclas Grömling (Arch

GIESSEN. Mit einer imponierenden Vorstellung waren die Walldorfer Hessenliga-Fußballer nahe dran, einen Punkt beim FC Gießen zu holen. Bis Innenverteidiger Jakob Vött ausrutschte, FC-Stürmer Lian Akkus Rodriguez dazwischen ging und freie Bahn zum Tor hatte. Kurz darauf war eine bittere 2:3-(1:1)-Niederlage des SV Rot-Weiß beim Tabellendritten perfekt. Aber „nullkommanull Vorwurf an den Jungen“, betonte RWW-Trainer Artur Lemm und hob die Qualitäten hervor, die der 19-jährige ins Walldorfer Spiel einbringt: „Jakob ist der Erste, dem ich das sofort verzeihe.“

Die Rot-Weißen, die kurzfristig auf Innenverteidiger Marvin Redl (krank) und den defensiven Mittelfeldmann Nico Neukirch (umgeknickt) verzichten mussten, gaben zweimal eine Führung aus der Hand. Wobei Lemm insbesondere ärgerte, dass seine Mannschaft im Spielaufbau zu viele Fehler machte. Mit einem scharf aufs Tor gezogenen, noch abgefälschten Freistoß von der linken Angriffsseite brachte Joaquin Fazal die Rot-Weißen früh in Führung (9.). In dieser Phase waren die Gäste die etwas aktivere Mannschaft. Auf der Gegenseite überstand die Lemm-Elf zwei brenzlige Situationen. Denn Ali Hüseyin Gün scheiterte an RWW-Torhüter Denis Wieszolek (11.), und beim Abschluss von Dong Woo Kim brachte die Walldorfer Abwehr noch einen Fuß dazwischen.

„Irgendwann waren wir zu passiv und zu weit hinten drin“, erklärte der RWW-Trainer. Der Ligaachte geriet unter Druck, Und dann durfte Hassan El Chaabi unbedrängt von der Strafraumgrenze, zentrale Position, das Ausgleichstor schießen (24.). „Das war einfach schlecht verteidigt“, so Lemm. Mit neu eingestellter Defensive und einem anderen Pressingverhalten gingen die Gäste die zweite Halbzeit an. So brachten die Angereisten das fast überfallartige Gießener Umschaltspiel in den Griff. Dass auch der SV Rot-Weiß schnell in den Angriffsmodus umschalten kann, zeigte das Team in der 62. Minute: Nach Vorlage von Hendrik Sexauer traf Bennett Kruse zur erneuten Führung. Aber auch diesen Vorsprung gaben die Walldorfer wieder her. Weil ein unnötiger Ballverlust dazu führte, dass FC-Kapitän Tolga Duran jäh in eine sich auftuende Lücke in der in diesem Moment entblößten RWW-Hintermannschaft stieß – 2:2 (70.).

Planung für die nächste Runde wird forciert

Sieben Fußballer des Walldorfer Hessenliga-Kaders 2026/27 stehen bislang fest. Wie der Sportliche Leiter des SV Rot-Weiß, Bastian Eisert, mitteilt, haben Tewen Spamer, Matteo Enders und Hendrik Sexauer unterschrieben. Robin Heil rückt aus der eigenen U19 auf. Neuzugang Max Grün, zuletzt Torhüter des Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg, stößt als spielender Torwarttrainer zu den Rot-Weißen. Die Verträge von Joshua Fröls und Lucas Scholze laufen ohnehin bis 30. Juni 2027.

Seit zwei Wochen trainiert Kian Rebner (21) bei seinem Heimatverein mit. Der Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag beim SV Darmstadt 98 U21 aufgelöst, wie Eisert berichtet. Rebner habe vor, im Sommer College-Fußball in den USA zu spielen: „Sollte sich diese Möglichkeit nicht ergeben, ist Walldorf für ihn die erste Anlaufstelle.“



