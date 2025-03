Bittere VSV-Derbypleite gegen Apensen

Zuhause läuft es einfach nicht bei der Dorenz-Elf. Im neunten Spiel an der Feldstraße gab es bereits die fünfte Niederlage. Das ist eigentlich die Statistik eines Abstiegskandidaten. Beim Derby gegen den TSV Apensen II nutzten die Gastgeber beste Gelegenheiten nicht. "Viel kann ich meiner Mannschaft gar nicht vorwerfen, außer dass wir versäumt haben, unsere guten Chancen zu nutzen", sagt Frank Dorenz. Apensen, ohne Urlauber Peter Steffens an der Linie, machte es besser. Nur zweimal tauchte man im ersten Durchgang vor dem VSV-Tor auf und ging durch Patrick Ermel in Führung.

Hedendorfer zu kompliziert

Die Hausherren agierten immer wieder zu kompliziert, anstatt den einfachen Weg zu nehmen. "So ging das auch im zweiten Durchgang weiter. Wir hatten gefühlt 10:1 Torschüsse, kassieren aber das 0:2", so Dorenz. Kurz vor dem Ende standen seine Akteure zu weit weg vom Gegner, sodass die Gäste im Anschluss an einen Freistoß auf 0:2 stellten. Im Abstiegskampf drei sehr wichtige Punkte für die Apenser. "Glückwunsch an den TSV Apensen. Sie spielten es clever herunter. Wir hätten noch fünf Stunden spielen können und hätten vermutlich kein Tor erzielt", meint ein etwas enttäuschter VSV-Trainer.

Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Patrick Ermel (29.), 0:2 Jerome-Noah Tetzlaff (87.)