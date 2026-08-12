Bittere Verletzung: SV Meppen ohne Innenverteidiger Köster

Luca Köster wird dem SV Meppen II zum Saisonstart fehlen. Der Innenverteidiger verletzte sich im Testspiel gegen den SV Mesum am Knie. Die anschließenden Untersuchungen bestätigten die zunächst befürchtete Diagnose: Köster hat einen Riss des Innenbandes sowie einen kleinen Teilriss des Innenmeniskus erlitten.

Der Verein rechnet mit einer Ausfallzeit von rund drei Monaten. Erst danach soll Köster wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Herber Verlust für den SV Meppen

Köster gilt beim SV Meppen als Leistungsträger. Sein Ausfall zum Beginn der Saison bedeutet damit eine personelle Lücke für die zweite Mannschaft. Der SV Meppen wünscht seinem Innenverteidiger eine gute Besserung und eine erfolgreiche Reha, damit er „schnellstmöglich wieder auf dem Platz“ stehen kann.