Bittere Schlussminuten: Türk Spor unterliegt Babensham knapp von Emre Öztürk · Heute, 11:56 Uhr · 0 Leser

Am 7. März traf Türk Spor Rosenheim e.V. auf dem Kunstrasen in Westerndorf in der Kreisklasse 1 auf den TSV Babensham. In einem intensiven und taktisch geprägten Spiel lieferten sich beide Teams einen echten Kampf auf Augenhöhe. Am Ende musste sich Türk Spor jedoch trotz großem Einsatz mit 1:2 geschlagen geben eine Niederlage, die besonders wegen der späten Entscheidung kurz nach dem Ausgleich schmerzte. Von Beginn an entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem beide Mannschaften viel Wert auf Ordnung und Zweikampfstärke legten. Torchancen waren zunächst Mangelware, doch die Partie lebte von der Intensität und der Spannung.

In der 31. Minute kam es dann zur ersten spielentscheidenden Szene: Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Babensham. Aus Sicht vieler Beteiligter eine äußerst fragwürdige Entscheidung, denn Verteidiger Dogan spielte zunächst klar den Ball, ehe der Gegenspieler den Kontakt suchte. Dennoch blieb es beim Strafstoß Hartl verwandelte sicher zum 0:1. Bis zur Pause hielt besonders Torwart Talha Dommert seine Mannschaft im Spiel. Mit mehreren überragenden Paraden verhinderte er einen höheren Rückstand und sorgte dafür, dass Türk Spor weiterhin alle Chancen hatte. Insgesamt leitete der Schiedsrichter die Partie souverän und ruhig, ließ das Spiel laufen und hatte die intensive Begegnung jederzeit gut im Griff.