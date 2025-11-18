Bittere Qualifikationsrunde: Kein Punktgewinn in der Kampagne

Gut zwanzig Jahre ist es her, als die Roten Löwen zuletzt eine Kampagne mit 0 Punkten abschlossen, nun war es wieder so weit.

Sechs Spiele, sechs Niederlagen; trotz guter Leistungen wie vergangenen Freitag gegen Deutschland. Das ein Punktgewinn in dieser Gruppe A im Bereich des möglichen war, mag niemand abstreiten; die Realität ist aber, dass man mit 0 Punkten und 1:13 Toren das Ende der Tabelle ziert. Auch gestern zeigte das Team, welches von Co-Trainer Dan Huet an der Seitenlinie betreut wurde (Jeff Strasser musste auf Grund einer Gelbsperre auf der Tribüne Platz nehmen) stellenweise eine gute und ansprechende Leistung, übernahm zeitweise das Zepter und erzeugte Torgefahr. In das Tor wollte das Spielgerät aber am gestrigen Abend dann allerdings leider doch nicht.

Zu Beginn war erst einmal der Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und nach knapp 10 Minuten wurde Moris erstmalig geprüft, der Schuss von Price stellte ihn aber vor keine allzugrossen Probleme. Nachdem anschliessend ein Konter der Nordiren für diese noch nicht zum Ziel führte, war es in der 17 Minute dann so weit: Donley netzte ein. Da aber Galbraith in der entscheidenen Szene vor dem "tödlichen Pass" im Abseits stand, zählte dieser Treffer nicht.

Dies schien die Roten Löwen wachzurütteln und Sie wurden nach und nach das bessere Team. Dardari mit einem Distanzschuss (21 Minute) prüfte erstmals Hazard im Nordirischen Tor, bevor in der 24 Minute Sinani gegen drei Gegenspieler die Oberhand behielt und auf C. Martins passte: Hazard bekam bei dessen Möglichkeit aus kurzer Distanz aber noch ein Körperteil dazwischen. Wenige Minuten später hatte Olesen dann mit einem Fernschuss Pech, als dieser knapp am linken Pfosten vorbeiflog (27). Auch danach dominierte der Gast, bis zur 43 Minute: C.Martins wollte auf der Strafraumlinie klären, traf bei diesem Versuch aber Brown am Fuss. Für den unmittelbar daneben stehenden Schiedsrichter Tohver aus Estland war dies anscheinend nicht strafwürdig, das Spiel ging kurz weiter, bis der "heissgeliebte" VAR einschritt. Es kam wie es kommen musste, Strafstoss: Umstritten, Fragwürdig und je nach Sichtweise vielleicht auch vertretbar - nach Gelb gegen Moris und Huet wegen Reklamierens - erzielte Donley das 1-0 mit einem Schuss ins linke Eck; Moris war in die andere Richtung unterwegs. Einen Beigeschmack hatte die Szene aber dann trotzdem noch: Vor dem "Foul" stützte sich Bradley auf Dardari ab; hätte man auch sanktionieren können.

Auch nach Wiederanpfiff war Luxemburg das bessere Team, gute Torchancen wurden aber nicht mehr herausgespielt, was ebenso für die Nordiren galt; das Spiel verflachte. In der 67 Minute gab dann Avdusinovic sein Debüt, als er für Dardari auf den Platz kam. In der Nachspielzeit noch einmal Aufregung: McNair zog Barreiro im Strafraum am Arm, brachte ihn auch zu Fall, die Pfeiffe blieb allerdings stumm. So blieb es beim 0-1 und eine Kampagne ging zu Ende, dessen Ergebnis man so nicht verdient hatte. Denn selbst der Nordirische Trainer O’Neill stellte in der Pressekonferenz (treffend) fest:"... die Ergebnisse für Luxemburg waren hart. ... Sie wurden eigentlich von niemandem problemlos geschlagen."

An alle mitgereisten Fans: Chapeau und kommt gut nach Hause.