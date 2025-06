Bittere Pleite zum Testspiel-Start

Schlimmer kann eine Testspielserie kaum starten. Für die U19 des 1. FC Saarbrücken gab es am Samstag im pfälzischen Eisenberg eine 1:8 (1:4)-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern, der wie die Malstatter in der NLZ-Nachwuchsliga des DFB spielt. DFie Lauterer Führung durch Ben Lombardo aus der 14. Minute konnte Nico Grucza in der 29. Minute noch ausgleichen. Doch nach Treffern von Federico Aniello Passariello (36.), Sami Bousfa (40.) und Dzenan Resic (42.) führte das Team vom Betzenberg zur Pause mit 4:1. Deniz Kadir Dilmac (59. und 64.), Kian Scheer (87.) und Alban Mehmetaj (90.) legten noch vier weitere Treffer bis zum Endstand nach. Für die U19 des FCS geht es bereits am Sonntag mit dem nächsten Test gegen den FV Schwalbach weiter. Dieses Spiel wird um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Völklinger Stadtteil Wehrden (Kleine Bergstr.) ausgetragen.