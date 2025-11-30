Bittere Pleite in Hürth: Breinig hadert mit Chancenverwertung Spielbericht

Im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga muss sich der SVB dem Tabellenführer FC Hürth mit 1:3 geschlagen geben. Manuel Kanou erzielt die 1:0-Führung für die Gäste. Bittere Nackenschläge.

Ein mitgereister Anhänger des SV Breinig schüttelte kurz vor dem Abpfiff des Spitzenspiels der Fußball-Landesliga mit dem Kopf und sagte zu seinem Nebenmann: „Wir sind es selbst schuld.“ Die Aussage war eine treffende Analyse der 90 Minuten, denn die Gäste aus Stolberg standen trotz einer äußerst starken ersten Halbzeit sowie einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung am Ende mit leeren Händen da. Mit 3:1 (1:1) behielt der FC Hürth am Sonntagnachmittag die Oberhand und verteidigte somit die Tabellenführung in der Staffel zwei.

Unglückliche Zeitpunkte

„Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“, skandierten die Hürther nach dem Schlusspfiff, während die Breiniger mit hängenden Köpfen den Platz verließen. „Wir haben eine grandiose erste Halbzeit gespielt und hätten 3:0 führen müssen. Stattdessen kassieren wir mit dem Pausenpfiff den Ausgleich und direkt nach dem Wiederbeginn durch ein Eigentor das 1:2“, unterstrich Breinigs Coach Dirk Ruhrig nach der Partie.

Die Gastgeber drückten sofort aufs Gaspedal und verzeichneten bereits in der zweiten Minute die erste gute Torgelegenheit. Nach einem Freistoß von der linken Seite setzte Tom Isecke den Ball knapp neben das Tor. Die Hürther ließen den Gästen in der Anfangsphase kaum Luft zum Atmen, der ballführende Spieler wurde sofort massiv unter Druck gesetzt.

Doch nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte von Kapitän Tobias Standop stand Manuel Kanou plötzlich völlig frei vor Hürths Keeper Kevin Kraus. Mit einem gefühlvollen Heber erzielte der Sechser die umjubelte 1:0-Führung der Breiniger (5. Minute). Nur zwei Zeigerumdrehungen später war es dann Sulayman Dawodu, der es ebenfalls mit einem Lupfer probierte. Doch sein Abschluss ging deutlich über den Hürther Kasten (7.).

Breinig lauerte auf weitere Chancen. Zunächst wurde ein Schuss von Fabio Wynands im letzten Moment geblockt (17.). Wenig später war es Joseph Mbuyi, der völlig freistehend aus kurzer Distanz am Tor vorbeischoss. Die Zuschauer sahen auch in der Folge ein intensives Spiel, doch weitere Torchancen ergaben sich zunächst nicht. Kurz vor dem Pausenpfiff durften die Hausherren dann allerdings jubeln. Aus stark abseitsverdächtiger Position hämmerte Adilson Fortes Neves die Kugel in den Winkel – 1:1 (44.).

Unglücklich abgefälscht

Die zweite Halbzeit hatte noch nicht richtig Fahrt aufgenommen, da zappelte die Kugel erneut im Breiniger Netz. Einen Freistoß von der rechten Seite hatte ein Gästeakteur unglücklich ins eigene Tor gedrückt – 1:2 (47.). Der Tabellenzweite probierte es weiter, Hürth lauerte hingegen lediglich auf schnelle Umschaltmomente.

Zehn Minuten vor dem Ende vertändelte dann der starke Kanou den Ball in der gegnerischen Hälfte. Die Hürther schickten daraufhin Bastian Porschen auf die Reise, der Sekunden später eiskalt das 3:1 markierte (80.). Die Gäste gaben sich nicht auf, sondern warfen noch einmal alles nach vorn. So richtig gefährlich wurde es für Hürths Keeper aber nur in der 88. Minute, als ein Schuss von Dawodu den Pfosten küsste.

Wenig später war Schluss und der elfte Sieg der Hürther im zwölften Ligaspiel aktenkundig. „Diese Großchancen muss man nutzen. Das müssen wir uns auf die Fahne schreiben. Im Fußball zählt nicht die B-Note, sondern Effektivität. Der Gegner hat es vorgemacht“, verdeutlichte Ruhrig, der direkt hinterherschob: „Jetzt heißt es Wunden lecken und ab Dienstag eine gute Trainingswoche hinlegen. Am kommenden Sonntag kommt dann Raspo Brand zum Derby.“

