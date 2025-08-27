Bittere Pleite im ersten Heimspiel

Die besseren Chancen hatte zunächst trotzdem die Heimelf. Nach einem Zuspiel von Sebastian Lobodasch fand Jerome Riedel seinen Meister in N. Bradsch, der den Abschluss stark parierte.(22’) Auch im weiteren Spielverlauf behielt der Schlussmann die Oberhand und entschied das die ein oder andere Szene für seine Elf, so auch gegen Chris Schlätzer, dessen Abschluss die beste Chance im ersten Durchgang darstellte.

Insgesamt blieb jedoch die Heim-Mannschaft zu harmlos mit dem Rücken im Wind, so dass sich ein Spiel zwischen den Strafräumen entwickelte und es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild: die erste Chance hatten die Hausherren, aber erneut scheiterte Riedel an Bradsch. (58’) Und auch Steve Tschierschwitz bekam den Ball aus Nahdistanz nicht über die Linie.

So kam es, wie es kommen musste. Die SpVgg ging durch ein kurioses Tor in Führung. Ein langer Ball von L. Glatz wurde immer länger und länger und landete mit Hilfe vom Rückenwind hinter Christopher Sünkel zur unerwarteten aber umjubelten Führung. (60’)

Und die Gäste holten direkt zum Doppelschlag aus. Diesmal war es Neuzugang S. Rodney, der in schöner Einzelaktion nur noch an Sünkel vorbei legen musste und die Führung für seine Elf ausbaute.

Dann fingen auch die Hausherren an ein besseres Spiel zu zeigen. Es dauerte sechs Minuten, ehe der nächste Treffer fallen sollte. Der eingewechselte Stefan Hankel zeigte seinen Torriecher: nach einem schönen Lauf von Patrick Meier war es Riedel, der den Neuzugang im Strafraum in Szene setzte. Hankel blieb eiskalt und nutzt die Chance den Abstand zu verkürzen.

Auch in den letzten Minuten versuchten sich die Hausherren immer wieder in den Strafraum der Gäste zu tanken, scheiterten aber meist. Eine weitere Chance gehörte Hankel, der den Ball aber über den Kasten lenkte.

Letztlich verteidigte die SpVgg ihre Führung, brachte diese über die Zeit und kann aufgrund des Willens sicher von einem verdienten Sieg sprechen.

Die Frankenhäuser erwartet nun der nächste schwere Gegner vor heimischer Kulisse: am Samstag gastiert der SV 1925 Borsch im Stadion an der Wipper. Gespielt wird um 14:00 Uhr.