Bittere Pleite für den SV Kurdistan

So kam Gästestürmer Marvin Iskra allein vor dem gegnerischen Tor zur ersten Großchance, verzog aber. Es folgte die erste Chance der Dürener, zugleich die einzige in Halbzeit eins. Einen Freistoß von Inan Naki konnte Robin Metternich im Tor parieren. Auf der anderen Seite nutzte der Gast seine Freiräume für den ersten Treffer. Nach einem Steckpass konnte SVK-Abwehrmann Veli Cebe noch den ersten Versuch von Manuel Macherey abwehren. Machereys zweiten Schuss wehrte Philipp Kabil, der Tobias Werres im Kasten des SVK vertrat, noch gut ab. Der Nachschuss von Devin Nickisch war aber drin (27.).

Das Beste aus Sicht von Kurdistan Düren zur Halbzeit war der geringe Rückstand. Kurz vor der Pause zappelte der Ball nochmals in Kabils Gehäuse. Der Treffer von Macherey wurde wegen Abseitsstellung aber nicht gegeben. In der Kabine wurde es lauter, und Trainer Tan wechselte zur Pause einmal. Mit Mahmud Al Khatab wurde die rechte Seite offensiver, zugleich lauerte Zülpich darauf, dies für einen erfolgreichen Konter auszunutzen.

Tans Schachzug wäre beinahe aufgegangen. Keine fünf Minuten waren in Abschnitt zwei gespielt, da jubelte die Dürener Bank kurzzeitig. Nach Hereingabe von Luca Flatten schob in der Mitte der eingewechselte Al Khatab ein. Doch die Abseitsfahne ging hoch. Der Rest der zweiten Hälfte ist schnell erzählt. Die Gäste fuhren einen gelungenen Konter, den Iskra aus 20 Metern zum 2:0 abschloss (59.). In der folgenden halben Stunde gab es keine nennenswerte Toraktion mehr. Die Gästeabwehr stand absolut sattelfest. Der SVK muss somit die Sportfreunde Düren an sich vorbeiziehen lassen und rutscht auf Rang drei ab.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de