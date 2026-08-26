Bittere Pleite an der Ostsee: SV Babelsberg 03 verliert 1:2

Im Auswärtsspiel an der Ostseeküste erwischten die Babelsberger den besseren Start in die Partie. Bereits in der 13. Spielminute brachte Paul-Roman Wegener die Babelsberger in Führung, indem er einen Foulelfmeter zum 0:1 im Netz unterbrachte. Diese frühe Führung gab dem Spiel des SV Babelsberg 03 zunächst die gewünschte Sicherheit, um den gegnerischen Bemühungen zu trotzen und das Resultat zu verteidigen.

Greifswald dreht das Spiel in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit schaffte es die Mannschaft jedoch nicht, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. In der 70. Minute gelang Robert Leipertz der 1:1-Ausgleich für den Greifswalder FC. Nur sieben Minuten später folgte der nächste Rückschlag für den SV Babelsberg 03: In der 77. Spielminute zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt, und Colin Kroll-Thiel verwandelte diesen Foulelfmeter zum 2:1 für die Hausherren. Zu allem Überfluss schwächte sich die Equipe in der 86. Minute, als Lukas Lämmel die Gelb-Rote Karte sah und den Platz vorzeitig verlassen musste.

Die aktuelle Situation in der Tabelle

Nach dieser Niederlage belegt der SV Babelsberg 03 mit fünf Punkten aus sechs Spielen (ein Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, 9:11 Tore) den 13. Tabellenplatz. Der siegreiche Greifswalder FC schiebt sich hingegen mit elf Zählern auf den 4. Rang vor. Die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost teilen sich der FC Rot-Weiß Erfurt auf Platz 1 (16 Punkte, 22:4 Tore) und der Chemnitzer FC auf Platz 2 (16 Punkte, 15:2 Tore). Es folgen die VSG Altglienicke auf Rang 3 (11 Punkte, 13:8 Tore) sowie der FC Erzgebirge Aue auf Platz 5 (11 Punkte, 11:9 Tore).

Sa., 29.08.2026, 16:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau SV Babelsberg 03 Babelsberg 16:00 live PUSH

Blick auf die kommende Aufgabe in Zwickau

Lange Zeit zum Verarbeiten dieser Enttäuschung bleibt der Mannschaft von Babelsberg allerdings nicht. Bereits am kommenden Samstag, den 29.08.2026, steht die nächste Auswärtsaufgabe im Rahmen des 7. Spieltags auf dem Programm. Um 16 Uhr trifft der SV Babelsberg 03 in Sachsen auf den FSV Zwickau, wo das Team versuchen wird, den negativen Trend umzukehren und wieder Zählbares einzufahren.