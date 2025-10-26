Bittere Pleite

Von der ersten Minute zeigt der TSV eine Dominanz und lässt Berghülen kaum über die Mittellinie kommen. In der Anfangsphase fehlt leider nur eins – Tore! Im Laufe der ersten Halbzeit vergeben Ziegler, E., Kußmaul und Weigand sehr gute Möglichkeiten, um bereits deutlich in Führung zu gehen. Mit der ersten Aktion in der Offensive gelingt dann dem Gast der Führungstreffer. Direkt im Anschluss kann Kußmaul nach einem Eckball den Ausgleich erzielen. Mit dem Halbzeitpfiff macht Berghülen wieder das 2-1. In der zweiten Halbzeit ist es ein schwacher Auftritt und zwei weitere durch den TSV begünstigte Gegentreffer folgen. Auf der anderen Seite fehlt an diesem Tag die Konsequenz und folglich steht am Ende eine 1-4 Niederlage.