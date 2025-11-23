Bittere Pillen für Wacker: Erfolgsserie reißt und Rot für Tim Scherff

(wh) - Der FC Wacker Biberach (10.) hat im Heimspiel gegen den FC Mittelbiberach (3.) zwei bittere Pillen schlucken müssen: zum einen die 1:2 (1:0)-Niederlage, zum anderen die Rote Karte für Kapitän Tim Scherff. Luca Ries hatte Wacker früh in Führung gebracht, für beide Gäste-Tore sorgte Lukas Ries.



Das Derby gegen den FC Mittelbiberach ließ sich gut an für die Wackeraner, denn bereits in der 5. MInute gingen sie in Führung: Nach einem genauen Zuspiel von Mehmet Sahin netzte Luca Ries aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Davon beflügelt, hatte Wacker bis zur Halbzeit alles im Griff und ließ nur eine Halbchance der Gäste zu. Die Biberacher versäumten es jedoch nachzulegen, um sich mit dem 2:0 für ihren gefälligen, disziplinierten und selbstbewussten Auftritt zu belohnen.



Nach dem Seitenwechsel verloren die Hausherren ihre Linie: Sie fabrizierten nun viele technische Fehler, kamen meistens einen Schritt zu spät, daher nicht mehr so erfolgreich in die Zweikämpfe und folglich nur noch selten in die gegnerische Hälfte.

Die immer stärker werdenden Gäste witterten Morgenluft und glichen in der 55. Minute durch Lukas Ries zum 1:1 aus. Die Biberacher ließen sich danach nicht hängen, hielten einsatzfreudig und läuferisch dagegen, um wenigstens einen Punkt zu retten. Diese Hoffung zerschlug sich dann aber in der 80. MInute, als Mittelbiberachs Torjäger Lukas Ries mit dem 2:1 das Spiel vollends drehte. Mit der Heimniederlage riss auch die sechswöchige Erfolgsserie des FC Wacker.



Bitterer noch als die Niederlage ist für die Wackeraner die (nicht nachvollziehbare) Rote Karte in der Nachspielzeit (90. + 3) für Kapitän Tim Scherff, wegen rohen Spiels. Er war in den vergangenen Wochen die (große defensive) Stütze und wird nun mit einer Sperre die Personalnot der diesbezüglich eh schon heftig gebeutelten Mannschaft noch verschärfen.