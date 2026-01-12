– Foto: Paul Hofer

Bittere Pille: Schaldings Dorfner erleidet Kreuzbandriss Der 21-jährige Stürmer des Bayernligisten hat sich beim SAR-Cup schwer verletzt

Der in der Vorwoche ausgetragenen SAR-Cup des FC Dingolfing hatte einen großen Wermutstropfen! Simon Dorfner vom SV Schalding-Heining hat sich das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Im zweiten Gruppenspiel gegen den FC Dingolfing, das die Mannen vom Reuthinger Weg auch dank eines Doppelpacks des jungen Angreifers mit 3:1 für sich entscheiden konnten, erwischte es den Blondschopf kurz vor Schluss bei einem Zweikampf schwer.

Dorfner wechselte erst im vergangenen Sommer von der U21 der SpVgg Unterhaching an den Reuthinger Weg. Bei den Grün-Weißen erkämpfte sich der aus Postmünster im Landkreis Rottal-Inn stammende Stürmer auf Anhieb einen Stammplatz. In 18 Partien markierte der pfeilschnelle Offensivmann nicht nur sechs Treffer, sondern bereitete auch fünf weitere vor. "Unmittelbar nach dem Turnier hatte ich die Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist, zumal sich die Schmerzen in Grenzen hielten. Die Diagnose ist natürlich extrem bitter, aber den ersten Schock habe ich schon verarbeitet. Ich hoffe, dass ich noch im Januar operiert werden kann und dann werde ich in der Reha Vollgas geben. Ich werde zwar nichts überstürzen, aber vielleicht klappt es ja, dass ich im Herbst auf den Platz zurückkehren kann und 2026 noch die eine oder andere Partie bestreiten kann. Auf alle Fälle werde ich mich nicht unterkriegen lassen und stark zurückkommen", lässt Simon Dorfner wissen.







Unabhängig von seiner Verletzung steht für Dorfner bereits eine Sache fest: "Ich werde auch kommende Saison beim SV Schalding-Heining bleiben, auch wenn es die eine oder andere interessante Anfrage gegeben hat. Beim SVS fühle ich mich aber rundum wohl. In der Mannschaft stimmt es und der Verein ist sehr familiär. Daher freue ich mich, weiter Teil dieses tollen Klubs sein zu dürfen", sagt der 21-jährige Student.



