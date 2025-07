Bittere Pille für Wacker Burghausen: Saison-Aus für Marin Pudic

"Es passierte vergangene Woche im Training. Marin blieb ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängen. Extrem schade für ihn und natürlich auch für uns", betont Burghausens Sportlicher Leiter Karl-Heinz Fenk. Die Operation wurde in München in der OCM (Orthopädische Klinik München) von Prof. Dr. Mirko Herbart durchgeführt. Zuvor wurde Pudic von Bayern-Doc Dr. Jochen Hahne eingehend untersucht. "Medizinisch gesehen ist Marin in den besten Händen", betont Fenk. Auch bei Faton Dzemailji wurde übrigens im OCM ein Eingriff unternommen. Der Neuzugang von Türkgücü München könnte in zwei bis drei Monaten wieder ins Geschehen eingreifen. Auch Elias Crößmann, der aus dem Nachwuchs von Darmstadt 98 nach Burghausen gekommen ist, plagt sich derzeit ebenfalls mit Knieproblemen herum. Laut Fenk wird der Youngster drei bis vier Wochen ausfallen.



Die personellen Hiobsbotschaften trüben ein wenig den positiven Gesamteindruck. Sportlich war der Auftakt mit dem hochverdienten 1:0-Sieg in Aubstadt, der sich knapper anhört, als er war, durchaus vielversprechend. Fenk spart nicht mit Lob: "Das Trainerteam hat in der sechswöchigen Vorbereitung tolle Arbeit geleistet. In Aubstadt konnte man schon erkennen, dass die Automatismen bereits greifen. Das sah sehr stimmig aus." Am Freitag steht für den SV Wacker Burghausen nun das erste Heimspiel an, wenn die Profireserve des FC Augsburg in die Wacker-Arena kommt.