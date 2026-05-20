Bittere Pille für Türk Gücü: Torjäger Abraham geht

Ashour Abraham verlässt den SV Türk Gücü Straubing – Foto: Harry Rindler

Ashour Abraham ist ein echter Strafraumstürmer, der eine extreme Abschlussqualität hat und bei nahezu aller seiner bisherigen Stationen Tore am Fließband erzielt hat. Der 27-Jährige lieferte auch beim SV Türk Gücü Straubing eindrucksvoll ab und hatte mit 32 Treffern maßgeblichen Anteil daran, dass die Gäubodenstädter Meister der Bezirksliga West wurden und den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga feiern durften. Den Weg in die dritthöchste Amateurklasse wird der gebürtige Syrer aber nicht mitgehen.

"Für mich hat sich die Chance aufgetan, künftig höherklassiger spielen zu können. Ich habe jetzt meine Physiotherapeuten-Ausbildung abgeschlossen und kann meinen Fokus deshalb wieder stärker auf den Fußball richten. Diese sportlich reizvolle Gelegenheit möchte ich nutzen, zumal ich dafür nun im genau richtigen Alter bin", sagt Abraham, dessen neuer Klub den Wechsel bald kommunizieren wird. Das Jahr bei Türk Gücü wird der Vollblut-Angreifer in positiver Erinnerung behalten: "Wir haben eine überragende Saison gespielt und es hat richtig Spaß gemacht. Ich gehe keineswegs im Groll, der ausschlaggebende Punkt für meinen Wechsel ist einzig und allein die höhere Klasse, in der ich mich beweisen möchte. Den Jungs und den gesamten Verein vom SV Türk Gücü Straubing wünsche ich nur das Beste und bedanke mich für eine schöne Zeit."





