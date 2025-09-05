Bittere Pille für SG HAN

Am heutigen Freitag forderte der TSV Ratzenried die SG HAN. Gespielt wurde auf dem Sportgelände in Ratzenried. Die Partie begann pünktlich und die Gäste konnte mit ihrem ersten Angriff direkt das frühe Tor in Minute 2 erzielen und so kann Quirin Rundel zur Führung einschieben. Im weiteren Spielverlauf wurde der TSV immer stärker und konnte mit gezielten Angriffen immer qieder für Gefahr sorgen, die SG HAN hielt dagegen und versuchte auf das zweite Tor zu gehen. Der Treffer gelang jedoch dem TSV in der 22. Minute durch Elias Abler. Es war ein offener Schlagabtausch und beide Teams kamen zu ihren Chancen, nutzen konnte sie zumindest in der ersten Halbzeit keiner mehr. So ging es schließlich mit 1:1 in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel wollte der TSV den Führungstreffer, schaffte dies aber nur bedingt, weil die Gäste mit allem möglichem verteidigten. Auch die Wechsel auf Seiten der Gäste, brachten nicht den gewünschten Erfolg und in der 79. Minute war es wieder Abler welcher per Kopf einnickte und so eine kleine Vorentscheidung herbei führte. Auch in den Schlußminuten konnten die Gäste nicht mehr zwingend genug vor Tor kommen um den Ausgleich zu erzielen. Nur kurze Augenblicke nach der Einwechslung von Badent (90.+3) konnte dieser den 3:1 Endstand erzielen. Etwas später war dann auch Schluß und der TSV gewann verdient mit 3:1.