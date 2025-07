Bittere Pille für Luhe-Wildenau: Fenzl reißt sich das Kreuzband

An einer Operation kommt der junge Offensivakteur nicht vorbei. „Laut unserem Teamarzt, Dr. Wiemann, stehen nach den MRT-Bildern die Ergebnisse fest: Eine Operation ist für die nächsten vier bis sechs Wochen angesetzt“, informiert der SC Luhe-Wildenau über seine sozialen Kanäle. An den Spieler richtet man die besten Wünsche: „Wir wünschen Sepp alles Gute für die bevorstehende OP und eine schnelle Genesung. Wir werden auf dich warten und freuen uns, dich bald wieder auf dem Platz zu sehen.“



Josef Fenzl war im Winter aus der U19 des SSV Jahn Regensburg nach Oberwildenau gewechselt. Er war mit Vorschusslorbeeren gekommen und wurde den Erwartungen schnell gerecht. In der Frühjahrsrunde absolvierte er alle zwölf Landesliga-Spiele sowie die zwei Relegationspartien gegen Unterhaching II. Mit starken Leistungen kämpfte er sich rasch in die Startformation von Chefcoach Benjamin Urban.



Nun müssen die Wildenauer also lange ohne den technisch hoch veranlagten Jungspund auskommen. In den bisherigen Vorbereitungsspielen gab es einen Sieg (6:1 gegen Rieden), ein Unentschieden (1:1 gegen den FC Wernberg) und eine Niederlage (0:3 gegen den SSV Jahn II). Am heutigen Mittwochabend testet der SC im Rahmen des eigenen Turnieres gegen den TSV Kareth-Lappersdorf. „Die Trainingseinheiten waren bisher wirklich gut. Die Jungs sind in einer guten Verfassung und geben auch richtig Gas. Allerdings bekommen wir das aktuell in den Spielen noch nicht so richtig auf den Platz. Hier haben wir schon noch viel Luft nach oben in alle Belangen und müssen uns eindeutig steigern“, berichtete Spielercoach Urban im Vorfeld der heutigen Partie.