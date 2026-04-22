Bittere Pille für Hahnbach: Stiegler erleidet Kreuzbandriss

Die folgenschwere Szene: Hahnbachs Keeper Patrick Stiegler knickte hier mit dem Knie weg und verletzte sich schwer. – Foto: Florian Würthele

Hiobsbotschaft für Hahnbach im Aufstiegskampf der Bezirksliga Nord! Als wäre die 1:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Amberg nicht schmerzhaft genug gewesen, zog der SVH aus dieser Partie einen weiteren Verletzten. Bei Patrick Stiegler haben sich die ersten Befürchtungen bestätigt. Der 33-jährige Torwart zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird seiner Mannschaft damit für längere Zeit fehlen. „Leider ist die Diagnose bestätigt“, seufzt Sportlicher Leiter Thorsten Baierlein. Die Niederlage gegen Amberg inklusive der strittigen Schiedsrichterentscheidungen in der ersten Halbzeit seien „schon abgehakt. Schlimmer ist die Verletzung“.

Die folgenschwere Szene ereignete sich nach gerade mal 60 gespielten Sekunden. Stiegler wollte einen Amberger Chipball aufnehmen, war einen Tick schneller am Ball als FC-Stürmer Marco Seifert (siehe Titelbild). Jedoch knickte Hahnbachs Keeper unglücklich mit seinem Knie weg. Er blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, das Spiel lief weiter und Amberg erzielte das frühe Führungstor. Für den Tabellenzweiten, der seinen Keeper umgehend auswechseln musste, war das natürlich ein denkbar unglücklicher Start ins Spiel, das letztlich verloren ging. Für Patrick Stiegler selbst ist es bereits die zweite schwere Knieverletzung, nachdem er die Saison 2023/24 verletzungsbedingt komplett verpasst hatte. In der laufenden Spielzeit stand der Routinier in 16 Bezirksligaspielen zwischen den Hahnbacher Pfosten. Aufgrund von Personalnot kam er zwischenzeitlich auch zu mehreren Kurzeinsätzen als Feldspieler. Mit dem jungen Tino Bohmann (21) hat der SVH einen starken zweiten Keeper in der Hinterhand. Er durfte diese Saison schon zwölf Mal ran.



Stichwort Personalnot: Diese begleitet die Hahnbacher nun schon längere Zeit. Die Stiegler-Verletzung macht die Sache natürlich nicht unbedingt einfacher, mit Blick auf die so wichtigen verbleibenden Saisonspiele. „Es zieht sich ein wenig durch die vergangenen Wochen. Wir kämpfen im Moment mit den Leuten, haben immer wieder Nackenschläge“, berichtet Spielertrainer Bastian Freisinger. Spieler beißen trotz Blessuren oder Zerrungen auf die Zähne, Torjäger Ludwig Semmler läuft trotz einer Schambeinentzündung auf. „Wir kämpfen uns da im Moment wirklich durch und kommen ein wenig auf dem Zahnfleisch daher.“ Die gezeigte Leistung gegen Fast-Meister FC Amberg sei daher umso höher zu bewerten. Freisinger: „Das ist das was uns ausmacht, was Hahnbach auszeichnet.“ Mit dieser Einstellung geht die Geilersdörfer/-Freisinger-Truppe auch in die restlichen Saisonspiele gegen Inter Bergsteig Amberg, die SpVgg SV Weiden II, Pfreimd und Arnschwang.