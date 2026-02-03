Bittere Pille für Fortuna: Stammkeeper Köpper droht Saisonaus Im Testspiel gegen Dingolfing hat sich der 28-jährige Schlussmann einen Bruch des Mittelfußknochens zugezogen von Florian Würthele · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Tormann Nicolas Köpper wird dem SV Fortuna Regensburg länger fehlen. – Foto: Florian Würthele

Eine personelle Hiobsbotschaft hat den SV Fortuna ereilt. Der Bayernligist aus Regensburg muss längere Zeit auf seine Nummer eins Nicolas Köpper verzichten. Im Sonntags-Testspiel gegen den FC Dingolfing hat sich der 28-jährige Torhüter Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff schwerer verletzt. Die bittere Diagnose gab es noch am Sonntagabend: Bruch des Mittelfußknochens. Damit wird Köpper der Fortuna für geraume Zeit fehlen, ihm droht das vorzeitige Saisonaus.

Passiert ist das Ganze ohne Fremdeinwirkung. „Er wollte einen Schritt zur Seite machen und der Fuß hat einfach nachgegeben. Das kann man nicht beeinflussen“, berichtet Fortunas Cheftrainer Arber Morina, dem es für Köpper persönlich „wirklich leid tut“. Zur Ausfalldauer kann Morina folgende Aussage machen: „Mindestens sechs bis acht Wochen, ehe er langsam ins Training einsteigen können. Dementsprechend wird es ganz schwer, dass er in der Restrückrunde nochmal zurückkommt.“ Ob sich der 28-Jährige einer Operation unterziehen muss, das bekommt er diesen Donnerstag mitgeteilt. Coach Morina bedauert den Ausfall seines Stammkeepers, der in dieser Bayernligasaison bisher alle 19 Punktspiele bestritt, sehr: „Nic war in richtig guter Form, hat uns im alten Jahr mit seinen Paraden den ein oder anderen Punkt und Sieg gerettet. Er hat unter mir eine unfassbare Entwicklung gemacht und war sehr zuverlässig im Training. Als Trainer kann man sich nur so einen Torwart wünschen, auf den man immer zählen kann. Wir alle hoffen, dass er schnell zurückkommt, müssen aber natürlich seinen Genesungsprozess abwarten.“



Köppers längerfristiger Ausfall öffnet natürlich die Türen für die beiden anderen Keeper des Regensburger Bayernligisten, Ben Broghammer (20) und Nico Wagner (29). „Für sie ist es aus heiterem Himmel eine Riesengelegenheit. Durch die Dominanz von Nic hatten sie im letzten halben Jahr nicht mehr die Möglichkeit, zu fangen. Das hat sich jetzt schlagartig geändert“, sagt Morina und drückt seine Hoffnung aus, „dass die beiden diese sehr besondere Chance für sich nutzen, dass sie die Ernsthaftigkeit der Situation verstehen und sie auf sich aufmerksam machen – auch hinsichtlich der neuen Saison“.





Sowohl Wagner als auch Jungspund Broghammer plagten sich in der Vergangenheit immer wieder mit gewissen körperlichen Problemen oder Wehwehchen herum. „Hoffentlich bleiben die beiden fit, so dass niemand durch eine kleine Verletzung dem anderen den Vortritt lassen muss“, wünscht sich der Übungsleiter. „Beide müssen in kürzester Zeit ein starker Rückhalt werden für die Restrückrunde. Dies auch in weiser Voraussicht, die Chance auf die Nummer eins vielleicht langfristig zu nutzen. Toll wäre natürlich, wenn die beiden sich ein heißes Duell liefern und mir damit die Entscheidung sehr schwer machen.“ Am kommenden Wochenende bestreiten Bockes, Sarajlic & Co. erneut ein Test-Doppel. Dabei stellen sich die niederbayerischen Landesligisten TSV Seebach und TSV Bogen am Brandlberg vor. Wenige Tage später macht sich der Fortuna-Tross auf ins Trainingslager in die Türkei.