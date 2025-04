Bittere Pille für die Sportfreunde Baumberg in Mülheim

El Halimi sagte: „Die Konkurrenz hat fast komplett gepunktet, und die Luft wird immer dünner. Es wird enger und hitziger in der Abstiegsregion. Wir wollten die Partie unbedingt gewinnen, um den Abstand zu halten, doch abermals wurden wir aufgrund der ausgelassenen Torchancen bestraft; das Abschlussglück ist derzeit nicht auf unserer Seite. Das Team hat es noch immer selbst in der Hand, aber wir müssen unbedingt wieder die Qualität im letzten Drittel entwickeln.“ Bei einem Sieg war eine trainingsfreie Zeit über Ostern geplant, doch „nach der Niederlage werden wir diese schnellstmöglich am Samstag aufarbeiten müssen“, so der Meistertrainer, dessen Mannschaft momentan nicht mit dem Glück im Bunde steht.