Bittere Pille für den ASV Cham: Jakub Hrudka sagt Servus Der 24-jährige Tscheche verlässt die Kreisstädter aus beruflichen Gründen in Richtung Heimat von Florian Würthele · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Hat sich vom ASV Cham verabschiedet: Torjäger Jakub Hrudka. – Foto: Florian Würthele

Beim ASV Cham ist der Enttäuschung über das Scheitern in der Regionalliga-Relegation längst Vorfreude auf die kommende Saison gewichen. Cheftrainer Faruk Maloku bittet seine Schützlinge an diesem Freitag zum Trainingsauftakt. Tags darauf steht auch schon ein Benefiz-Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten DJK Vilzing auf dem Plan. Nicht mehr mit dabei sein wird allerdings Jakub Hrudka. Der 24-jährige Offensivmann hat den amtierenden Vizemeister der Bayernliga Nord kurzfristig verlassen. Dies hat berufliche Hintergründe. Hrudka tritt, wie der ASV mitteilt, ab sofort eine Arbeitsstelle in Prag an und kehrt in seine tschechische Heimat zurück. Deshalb ist es ihm nicht länger möglich, den Aufwand für Bayernliga-Fußball im Chamer Trikot zu betreiben.

Für die Oberpfälzer ist das natürlich eine bittere Nachricht. Allein den Worten des Sportlichen Leiters Michael Plänitz ist zu entnehmen, wie schmerzhaft der Weggang Hrudkas ist: „Für uns und den ganzen Verein ist es natürlich extrem schade, dass uns Rudi nicht mehr zur Verfügung steht. Die Gründe hierfür sind aber mehr als verständlich. Rudi hat bei uns immer Vollgas geben und wir sind mit ihm durch alle Höhen und Tiefen gegangen“, lässt sich Plänitz in einer Meldung auf der Homepage des ASV Cham zitieren. Der Funktionär ergänzt: „Die Tür zum ASV wird für immer offenbleiben. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste.“



Jakub Hrudka selbst verlässt den Verein mit einer großen Schippe Wehmut: „Zum ersten Mal in meinem Leben tritt der Fußball in den Hintergrund. Es fällt mir wahnsinnig schwer und bis zur letzten Sekunde wusste ich nicht, ob ich diesen Schritt wirklich gehen soll. Aber ich habe ihn gemacht – es war die bisher schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich danke euch allen von Herzen dafür, dass ihr einem Jungen aus Tschechien seine Träume erfüllt habt. Vielen, vielen Dank“, mit diesen Worten nimmt der sympathische Vollblutfußballer in der ASV-Meldung Abschied.





Im Sommer 2022 war Hrudka vom damaligen Landesligisten SV Neukirchen b.Hl. Blut nach Cham gewechselt. In den darauffolgenden vier Spielzeiten absolvierte der Außenbahnspieler für den ASV 66 Bayernligaspiele. Dabei konnte er sich 23 Mal in die Torschützenliste eintragen. Die abgelaufene Saison schloss er mit zehn Treffern in 19 Partien ab. Zudem wirkte er in beiden Relegationsspielen gegen Greuther Fürth II mit. Immer wieder hatte Hrudka aber auch mit Verletzungspech zu kämpfen. So zog er sich gleich zwei Mal einen Kreuzbandriss zu. Stets kämpfte sich der ehrgeizige Tscheche, den beim ASV alle „Rudi“ nennen, zurück und überzeugte, wenn er denn spielfähig war, mit Leistung und Einsatzbereitschaft. Umso bitterer ist für die Kreisstädter sein Weggang.