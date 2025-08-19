Bittere Niederlage zum Saisonstart

Am vergangenen Sonntag gastierte der SV Weidenstetten auf heimischem Geläuf in Albeck. Nach einer langen und intensiven Vorbereitung ging es für die neu-formierte SGM endlich wieder um Punkte.

Zu Beginn konnte das Heimteam zwar mehr Ballbesitz verbuchen, zwingende Chancen sprangen daraus jedoch nicht hervor. Ganz anders die Gäste: Mit langen Bällen sorgten Sie von Anfang an immer wieder für Gefahr. Nach rund 20 Minuten erzielte Weidenstetten die Führung per Freistoß. Nur wenige Augenblicke später nutzten die Gäste einen Fehlpass der SGM eiskalt aus und erhöhten auf 0:2 – ein herber Rückschlag für die Gastgeber.