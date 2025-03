Bittere Niederlage zum Auftakt der Rückrunde

Unsere Truppe ging motiviert ins Spiel und erarbeitete sich bei einem Gegner auf Augenhöhe immer mal wieder gute Torraumszenen, welche leider ungenutzt blieben. 2 Fehler in den Abwehrreihen sorgten dann für den Halbzeitstand von 0-2. Stammheim vor dem Tor einfach eiskalt. Die zweite Halbzeit startete für unsere Jungs gut und Philipp schob uns mit seinem Anschlusstreffer nochmals nah an den Ausgleich ran. Die Latte und super Paraden vom Stammheimer Keeper verhinderten dies jedoch. Und wie Fußball dann so ist, wieder die Stammheimer eiskalt vor unserem Tor und das 1-3 aus Sicht des FCM. Nach Foulspiel von Sebastian, welcher den verletzt ausgewechselten Stefan im Tor ersetzten musste, folgte ein Elfmeter für die TuS und somit stand es am Ende leider 1-4, zu deutlich für den Spielverlauf. in der Tabelle zieht Stammheim somit vorerst an uns vorbei und wir befinden uns auf dem siebten Platz. Nächste Woche rollt der Ball um 17:00 Uhr bei der vierten von Deutz 05.