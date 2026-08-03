Bittere Niederlage zum Auftakt

Der VfR Bad Lobenstein startete mit einer bitteren, aber ebenso vermeidbaren 1: 2 Heimniederlage gegen Eurotrink Gera in die Saison. In einem Spiel ohne die ganz großen Torchancen setzte sich am Ende mit den Gästen die etwas glücklichere, aber auch cleverere Mannschaft durch.

Die erste Torchance im Spiel hatten die Koseltaler in der 9. Spielminute, als Mike Gottschalk mit einem Kopfball nach Wiechert- Ecke am Gästekeeper scheiterte. Danach nur noch ein harmloser Fernschuß der Gäste, ansonsten passierte in Halbzeit 1 nicht allzuviel. Bis zur 45. Minute plätscherte das Spiel so vor sich hin, doch dann ein Steilpass der Gäste in die VfR- Schnittstelle der Abwehr und der Geraer Stürmer fiel ziemlich leicht nach einem Kontakt mit VfR- Keeper Richie Steinbach und bekam einen schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen. Diesen verwandelten die Gäste sicher zur Pausenführung.

Nach dem Wechsel war dann der VfR die aktivere Mannschaft und wurde schnell mit dem Ausgleich belohnt. Nach einer abgewehrten Ecke von Felix Muth schoss Tim Gössinger von der Strafraumgrenze nicht ganz unhaltbar zum vielumjubelten Ausgleich ein. Nur fünf Minuten später die große Chance zur Führung, doch Maurice Fuchs konnte eine gute Gössingereingabe nicht verwerten. Und dann passierte es wieder auf der anderen Seite. Die Gäste konnten sich viel zu leicht über ihre rechte Angriffsseite durchspielen und die präzise Eingabe führte zur erneuten Gästeführung. Danach übernahm wieder der VfR das Kommando, doch konnte dieses mal Tim Gössinger eine gute Eingabe von Maurice Fuchs nicht verwerten. In der Folge gab es dann nur noch zwei Fernschüsse auf Seiten des VfR zu vermelden, obwohl man ab Minute 74 nach einer roten Karte gegen Gera in Überzahl agierte. Zwei traurige Höhepunkte gab es schließlich noch in der Nachspielzeit, als zunächst Tim Gössinger die gelb- rote Karte sah und wenig später der zweite Geraer nach einem rüden Revanchefoul mit glatt rot vorzeitig den Gang in die Kabine antreten musste.

Am Ende bleib es beim schmeichelhaften Sieg der Gäste, aber beide Mannschaften werden sich im Laufe der Saison deutlich steigern müssen, um Siege einzufahren. Für die Koseltaler geht es nächsten Samstag zum Aufsteiger nach Pößneck, wo endlich wieder ein Derby gespielt werden kann.