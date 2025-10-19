Bittere Niederlage: Verden gibt 2:0-Führung aus der Hand

Geprägt wurde die Begegnung auch vom Unparteiischen Kevin-Noah Traemann, der gleich dreimal auf den Punkt zeigte. Den ersten Elfmeter sprach er den Gästen zu und schickte zudem TuS-Torhüter Nils Böhmann mit Rot zum Duschen. Max-Niklas Milde sprang ein und hielt den Strafstoß, war aber beim Nachschuss von Bastian Reiners machtlos - 0:1 (26.). Kurz darauf befanden sich die Teams wieder in Gleichzahl. Denn Jannis Niestädt sah die Gelb-Rote Karte. Als Dennis Hoins in der 41. Minute auf 0:2 stellte, schien sich der FC Verden 04 endgültig auf der Siegerstraße zu befinden. Doch die letzten Aktionen des ersten Abschnitts ließen das Spiel kippen. Im Blickpunkt blieb der Unparteiische, der noch vor der Pause zwei Elfmeter für Bersenbrück gab, die Ex-Profi Marcos Alvarez - unter anderem VfL Osnabrück - jeweils verwandelte - 2:2. Nach dem Seitenwechsel blieb das Geschähen umkämpft. Eine der wenigen Torchancen nutzte der eingewechselte Maik Emmerich zum 3:2-Siegtreffer (82.).