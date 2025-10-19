Bittere Niederlage: Verden gibt 2:0-Führung aus der Hand

Vor zwei Wochen schied der FC Verden 04 beim TuS Bersenbrück aus dem Niedersachsenpokal aus. Nun besaß er die Chance zur Revanche, verspielte aber in einem höchst turbulenten ersten Abschnitt eine 2:0-Führung und stand am Ende mit leeren Händen da.
Geprägt wurde die Begegnung auch vom Unparteiischen Kevin-Noah Traemann, der gleich dreimal auf den Punkt zeigte. Den ersten Elfmeter sprach er den Gästen zu und schickte zudem TuS-Torhüter Nils Böhmann mit Rot zum Duschen. Max-Niklas Milde sprang ein und hielt den Strafstoß, war aber beim Nachschuss von Bastian Reiners machtlos - 0:1 (26.). Kurz darauf befanden sich die Teams wieder in Gleichzahl. Denn Jannis Niestädt sah die Gelb-Rote Karte. Als Dennis Hoins in der 41. Minute auf 0:2 stellte, schien sich der FC Verden 04 endgültig auf der Siegerstraße zu befinden. Doch die letzten Aktionen des ersten Abschnitts ließen das Spiel kippen. Im Blickpunkt blieb der Unparteiische, der noch vor der Pause zwei Elfmeter für Bersenbrück gab, die Ex-Profi Marcos Alvarez - unter anderem VfL Osnabrück - jeweils verwandelte - 2:2. Nach dem Seitenwechsel blieb das Geschähen umkämpft. Eine der wenigen Torchancen nutzte der eingewechselte Maik Emmerich zum 3:2-Siegtreffer (82.).
Der FC Verden 04 kassierte somit trotz stets zumindest ordentlicher Vorstellungen die dritte Niederlage am Stück. Nun steht er vor zwei wegweisenden Heimspielen. Am Mittwochabend tritt der Lüneburger SK Hansa im Stadion am Berliner Ring an. Vier Tage später folgt der Vergleich mit dem BSV Schwarz-Weiß Rehden.