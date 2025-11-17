Bittere Niederlage trotz starker Leistung

Der SV Baindt II trug sein Heimspiel am Sonntag auf dem Kunstrasen in Baienfurt aus. Zu Gast war die SG Aulendorf, die als klarer Favorit in die Partie ging. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften sofort auf Tempo gingen und sich keinerlei Abtasten leisteten. Die „Zwoite“ störte den ruhigen Spielaufbau der Gäste früh und zwang die SGA immer wieder zu Fehlern.

Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schaltete der SVB blitzschnell um. Knisel schickte mit einem langen Ball Schnez auf die Reise, der im Eins-gegen-eins eiskalt blieb und flach ins lange Eck zum 1:1 einschob. Ein verdienter Ausgleich in einem nun völlig offenen Spiel, mit dem es auch in die Pause ging.

Trotz guter Baindter Anfangsphase ging Aulendorf mit der ersten echten Gelegenheit in Führung: Ein Eckball an den ersten Pfosten konnte nicht ausreichend verteidigt werden, und Moll köpfte aus kurzer Distanz zum 0:1 ein. Baindt ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und spielte mutig nach vorne.

Nach dem Seitenwechsel roch Baindt die Chance auf Punkte gegen den Favoriten – und war das klar bessere Team. Die SGA, angeführt vom gefährlichen Krenzler, tat sich zunehmend schwer, überhaupt Torgefahr zu entwickeln. Die Baindter 3er Kette hatte den Führenden der Torschützenliste abgeschaltet. Auf der anderen Seite drehte Baindts Topstürmer J. Schnez richtig auf, scheiterte aber zweimal in letzter Sekunde an den beherzten Rettungsaktionen der Aulendorfer Defensive.

Die „Zwoite“ drückte auf den Führungstreffer, spielte mutig und zielstrebig – doch dann folgte ein bittere Moment: eine geblockte Klärungsaktion sprang direkt vor die Füße eines Aulendorfer Spielers, der Daiber frei im Strafraum fand. Dieser musste nur noch einschieben – 1:2 aus dem Nichts.

Baindt gab sich nicht geschlagen und startete eine wütende Schlussoffensive. Kostka und Gündogdu scheiterten jedoch jeweils mit Lattenschüssen, sodass der mehr als verdiente Ausgleich ausblieb.

Eine äußerst bittere Niederlage. Mit etwas Glück wären mindestens ein Punkt – vielleicht sogar drei – absolut möglich gewesen. Schade, dass sich die Baindter für diese starke Leistung nicht belohnen konnten.

Nächste Woche ist spielfrei, bevor es am Samstag, 29.11., um 14 Uhr in Weissenau gegen die zweite Mannschaft des SV Eschach geht. Dort gilt es, vor der Winterpause nochmal wichtige Punkte einzufahren. Baindt rutscht auf Platz 10 ab, während die SG Aulendorf durch den Sieg auf Rang 5 klettert.

SV Baindt II: Jan Mohring, Patrick Späth, Kai Kaspar (84. Sebastian Brenner), Tobias Trautwein, Henry Hosse (85. Kai Kostka), Manuel Brugger (52. Moritz Gresser), Konstantin Knisel, Luca Bosch, Daniel Kronenberger, Übeydullah Gündogdu (78. Niklas Hugger), Johannes Schnez - Trainer: Timo Geggier - Co-Trainer: Daniel Schmidt

Schiedsrichter: Michael Schmid

Tore: 0:1 Patrick Moll (16.), 1:1 Johannes Schnez (27.), 1:2 Jochen Daiber (64.)

Autor: KK