Bittere Niederlage – Starke Sollner verlieren 0:1 gegen Fürstenenried

Das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten FC Hertha am vergangenen Sonntag war zwar überraschend knapp mit 3:2 zugunsten des TSV Solln ausgegangen, aber Solln konnte mit dem Dreier immerhin Anschluss an den Aufstiegsrelegationsplatz 2 halten. Für das Lokalderby gegen den FC Fürstenried musste sich der TSV Solln als Gastgeber natürlich auf alle Eventualitäten einstellen; auf ein hitziges Spiel und vor allem auf die Fähigkeiten der Gäste, „Nebenschauplätze“ zu bespielen. Die Tatsache, dass Fürstenried im Gegensatz zur vergangenen Saison in der Tabelle zurzeit etwas hinter Solln steht, durfte selbstredend nicht zum leisesten Anflug von Übermut bei den Platzherren führen.

Auf der Torwartposition ließ Coach Blasenbreu wieder rotieren; dieses Mal kam der erfahrene Maximilian „Hasso“ Hassinger zum Zug; Fabian Greindl stand als Ersatz bereit. Die Sollner Bank war auch sonst ziemlich üppig bestückt, so dass der Coach zahlreiche Wechselvarianten in Abhängigkeit vom Spielverlauf hatte. Wegen der Abwesenheit von Christian Wiemann stand Anton Buergers zusammen mit Maximilian Morstein als Innenverteidiger in der Startelf (Basti Jell als Rekonvaleszent auf der Bank), während Alex und Chris Hassinger in der Außenverteidigung das Brüdertrio komplettierten.

Eine (sicher nicht nur wegen des fast sommerlichen Wetters) für Kreisligaverhältnisse gigantische Fangemeinde aus beiden Lagern sah von Anfang an eine temperamentvolle Partie. Die Sollner Abwehr holte sich manchen Fleißpunkt ab, aber auch die Offensive gefiel, obwohl man mancher vergebenen Chance nachtrauern musste. So blieb das starke Zuspiel von Mittelfeldmann Benni Minov auf den dieses Mal im Sturm aufgestellten Sammy Schewe ohne den verdienten Lohn, da Keeper Tashi Bhutia sicher halten konnte (2.). Auch Denis Falcan scheiterte am Keeper, und wenig später köpfte Simon Metzger hinters Tor (9.).

Eine völlig unnötige gelbe Karte holte sich Denis Falcan nach nicht einmal einer Viertelstunde wegen Meckerns ab, denn es war sonnenklar, dass er selbst ein Foul begangen und somit den Freistoß für Fürstenried kommentarlos zu akzeptieren hatte (13.). Yakup Dora konnte allerdings nichts daraus machen. Von den zahlreichen Möglichkeiten für die Gastgeber hatte Sammy Schewe zunächst die heißeste, als er den Nachschuss nach einem vom Keeper abgewehrten Freistoß von Falcan links am Kasten vorbei setzte (21.). Kurz darauf schoss Falcan selbst so weit übers Tor, dass der Ball in die „Botanik“ flog (22.).

Ein Treffer der Gäste in der 25. Minute zählte natürlich nicht, weil vorher Keeper Hassinger angegangen worden war. Kurz darauf allerdings war Yakup Dora wieder mit einem Freistoß gefährlich, doch Maxi Morstein, Benni Minov und Alex Hassinger konnte gemeinschaftlich die Situation bereinigen. Wenig später bereinigte Alex Hassinger einen Konter im Liegen (28.); nicht lange danach klärte er einen Konter von Iwuanyanwu ins Toraus (31.).

Die Serie von Chancen für Solln in der 32./33. Minute brachte leider auch nicht den ersehnten Durchbruch, denn der aufgerückte Verteidiger Morstein scheiterte nach Freistoß von Minov an der gegnerischen Abwehr und gleichermaßen nach dem folgenden Eckball von Falcan, bevor er einen zunächst abgewehrten Ball von Minov im Nachschuss aufs Netz beförderte. Zum Glück gingen die Fürstenrieder auch wenig pfleglich mit ihren Gelegenheiten um, wie z.B. Celik, der einen Weitschuss derart unkontrolliert losließ, dass Keeper Hassinger mühelos halten konnte (39.). Freilich ging es Benni Minov sofort danach ähnlich, nur dass sein Ball geradewegs ins Toraus ging. Auch Tobi Steger gehörte zu den Glücklosen, denn Kilic schnappte ihm Alex Hassingers Zuspiel vor der Nase weg (41.). Özcelik klärte Minovs Eckball ins Toraus, und den nächsten Eckball klärte Kilic vor Minov (42.). Gelb sah Karyagdi, weil er nach einem Sollner Foul dem Schiri seinen Job erklärten wollte (42.), und auch der Sollner Tobi Steger hätte sich in einer ähnlichen Situation besser zurückgehalten (44./Gelb für Steger wegen Meckerns). Eine „echte“ gelbe Karte wegen eines ziemlich rüden Fouls an Sammy Schewe holte sich kurz vor der Pause der Fürstenrieder Sen ab. Der Freistoß von Benni Minov und der anschließende Kopfball von Stefan Gerhard waren eher etwas fürs Auge, denn Denis Falcan kam nicht rechtzeitig an den Ball (45.); dann war Pause.

Nach dem Seitenwechsel liefen die Sollner unverändert auf und waren sofort präsent. Benni Minov wurde von Dora gefoult, wofür Letzterer Gelb sah (47.). Es dauerte nur eine Minute, bis umgekehrt Minov Dora foulte und vom Schiri ebenfalls mit Gelb bedacht wurde. Vielleicht hat Doras übertriebenes Schreien den Schiri sogar in seiner Entscheidung beeinflusst (48.).

In den nächsten 10 Minuten passierte nichts Entscheidendes. Dank Iwuanyanwus Stolperer (50.) stand immer noch die Null, was aber leider auch für Sollns Habenkonto galt. Unter anderem hatte Tobi Steger knapp rechts am Kasten vorbeigeschossen (53.). Die Hereinnahme von Sebi Henrici und Armando Tischer anstelle von Benni Minov und Simon Metzger war ein Versuch, endlich vorne etwas zu bewirken (58.). Allerdings hatte Henrici wie vorher einige seiner Mitspieler gleich nach seinem Start das Pech, dass Keeper Bhutia schneller an Schewes Ball kam als er.