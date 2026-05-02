Bittere Niederlage nach 2:1-Führung

Dieffelns Coach Thomas Hofer musste in den letzten drei Minuten zwei Gegentreffer verkraften – Foto: Oliver Altmaier

Der FV Diefflen war am Samstag drauf und dran, das eminent wichtige Heimspiel gegen den Saar-Nachbarn FC Hertha Wiesbach zu gewinnen. Die Dillinger gingen mit einer 2:1-Führung in die letzten drei Minuten, um dann doch noch 2:3 (0:0) zu verlieren.

Der FV Diefflen mag anscheinend dramatische Schlussphasen. In Idar-Oberstein sicherte man sich in der Nachspielzeit einen Dreier, der womöglich wieder aberkannt wird, weil kurz zuvor ein sechster Spieler eingewechselt wurde. Nun ging man mit einer 2:1-Führung in die letzten zwei Spielminuten, um dann doch noch 2:3 zu verlieren. Dabei stand es nach mehr als einer Stunde Spielzeit auf dem Kunstrasenplatz auf dem Babelsberg noch 0:0. Pascal Piontek eröffnete den Torreigen zugunsten der Gäste aus dem Eppelborner Gemeindeteil in der 62. Minute. Der zur zweiten Hälfte eingewechselte Routinier Chris-Peter Haase konnte fünf Minuten später für die Dillinger ausgleichen. Fabian Poss brachte die Platzherren in der 78. Minute vor 250 Zuschauern sogar in Führung, doch die Gäste konnten in der 89. Minute durch Alexio Brauer ausgleichen.

"Dann hat Poss nach Vorlage von Haase die Riesenchance zum 3:2. Er hat für uns so viele Tore gemacht, doch das wäre nun mal extrem wichtig gewesen. Aber wir machen ihm keinen Vorwurf. Im Gegenzug bekommt Wiesbach einen Freistoß, der dann in unserem Tor landet. Eine ganz bittere Niederlage für uns, so spät im Spiel. Wir haben jetzt in Dudenhofen am kommenden Samstag ein ganz wichtiges Spiel. Wir hoffen, dass Gianluca Rinchiuso dann wieder zur Verfügung steht", sagte FVD-Trainer Thomas Hofer nach dem Spiel.