Bittere Niederlage: Joshua Nwokomas 3:2 schockt Frisia vs. Weiche II

Ilidio Pastor Santos, Assistenztrainer in der Liga des SC Weiche Flensburg, und Doppeltorschütze Joshua Nwokoma (li.) hatten großen Anteil am 6-2. – Foto: Ismail Yesilyurt

Für eine über weite Strecken starke Leistung bekam der SV Frisia 03 Risum-Lindholm am Ende nicht seinen Lohn. Gegen den SC Weiche Flensburg 08 II kassierte die Heimelf in ihrem ersten Heimspiel unter der Woche am Mittwochabend eine schlussendlich zu deutliche 2:6 (1:2)-Niederlage. Auf hervorragendem Geläuf entwickelte sich vor 170 Zuschauern über mehr als 70 Minuten eine vollkommen offene Partie, ehe die Gäste in der Schlussphase gnadenlos zuschlugen.

Die jungen Gäste aus Flensburg, angetreten mit den beiden jungen Regionalliga-Kickern Samuel Hust und Joshua Nwokoma, erwischten den besseren Start. Eben jene beiden Liga-Leihgaben sorgen für eine schnelle 2:0-Führung: Der Däne Hust brachte Weiche in der 13. Minute nach einem Angriff über die linke Seite in Führung, ehe Nwokoma nur drei Minuten später per platziertem Schuss auf 0:2 erhöhte (16.). Weiche-Trainer Dimitry Kehl erklärte nach der Partie: „So kommen durch die beiden Tore wir ganz gut rein. So lief auch die ersten, ja, ich sag mal so fünfundzwanzig Minuten auch ganz gut für uns und dann verlieren wir irgendwann mal den Faden. So geben das Spiel ab“.

Die Mannschaft von Uwe Petersen zeigte sich von dem frühen Doppelschlag jedoch unbeeindruckt, übernahm fortan die Spielkontrolle und belohnte sich kurz vor der Pause: Nach einem feinen Steckpass von Jannik Drews vollendete der eingewechselte Renz Rapräeger souverän zum 1:2-Anschlusstreffer (38.).

Direkt nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren vehement auf den Ausgleich, den Jannik Drews in der 49. Minute nach einem Ballgewinn von Kapitän Marvin Bruhn mit einem überlegten Schuss aus 16 Metern zum 2:2 erzielte. Frisia hatte nun das Momentum auf seiner Seite, verpasste jedoch den Führungstreffer, als Rapräeger per Kopf nur haarscharf am Pfosten vorbeisetzte.

Nwokoma-Treffer bricht Frisia das Genick

Inmitten dieser starken Drangphase der Hausherren schlugen die Gäste eiskalt zu. Nach einem Eckball, den Keeper Jorge Hansen unterlief, stieg Nwokoma am höchsten und köpfte mit seinem zweiten Treffer zur erneuten Führung für Weiche ein (64.). Dieser Standardtreffer zog den Gastgebern den Stecker. Kapitän Marvin Bruhn zeigte sich nach Abpfiff enttäuscht: „Über 70 Minuten läuft das Spiel eigentlich absolut in unsere Richtung, wir erarbeiten uns nach dem 0:2-Rückstand das Momentum und belohnen uns mit dem 2:2. Dass wir danach durch einen Standard wieder in Rückstand geraten und am Ende so eiskalt erwischt werden, ist extrem enttäuschend.“

Kehl-Team nach 3:2 im Rausch

Weiche spielte sich in der Folge in einen Rausch und nutzte die sich öffnenden Räume konsequent aus. Der erneut wieder stark spielende Ilidio Santos (83.), Joker Yehya Ibrahim (86.) und Nikolai Mailand (90.) schraubten das Ergebnis in den Schlussminuten auf ein am Ende viel zu hohes 2:6. Gästetrainer Dimitry Kehl fasste zusammen: „Ja, natürlich bei Frisia 6:2 gewinnen, ist schon ein Brett. So hab ich es nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen“.

Für beide Seiten geht es in der Landesliga Schleswig am 3. Spieltag am Sonntag ins nächste Rennen. Frisia erwartet im Nordfriesland-Classico ein heißes Derby in Dörpum. Weiche will gegen Hattstedt natürlich mit dem dritten Sieg einen perfekten Start hinlegen.