Bittere Niederlage in Schwefingen Dieker-Elf verliert mit 1:6

Wir hatten uns verdammt viel vorgenommen. Am Ende müssen wir uns den Sportfreunden aus Schwefingen mit 1:6 (0:3) geschlagen geben!

Trainer André Dieker: "Wir hatten uns verdammt viel vorgenommen. Wir wollten mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen. Aktuell läuft alles gegen uns. Es ist gut, dass nun Pause ist. Wir werden im Winter hart arbeiten, um in der Rückrunde wieder für Punkte in Frage zu kommen. Ich bin total optimistisch was das Erreichen unseres Saisonziels angeht! Dafür werden wir bis zum Schluss alles geben!"

Quelle:Facebook ASC GW 49 Wielen