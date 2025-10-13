Bittere Niederlage in Reinstetten

Im Fußball liegen Erfolg und Misserfolg oftmals eng beieinander. Eine kleine Unachtsamkeit oder eine Entscheidung kann dabei über Sieg oder Niederlage entscheiden. Vor allem in Spielen, die auf Messers Schneide sind und sich zwei ebenbürtige Mannschaften gegenüberstehen. So auch am vergangenen Samstag beim Landesligaspiel zwischen dem SV Reinstetten und unserem SC Staig. Von Anfang an entwickelte sich ein flottes Duell auf tiefem Untergrund. Unser SC Staig hatte mehr Spielanteile und erspielte sich einige gute Torgelegenheiten, welche leider allesamt nicht den Weg ins Tor fanden. Die Gastgeber verlegten sich auf lange Bälle und wollten darüber zum Torerfolg kommen. Doch die Abwehr um Kapitän Lukas Mangold stand sicher und klärte konzentriert und resolut. So wechselte man torlos die Seiten und das Spiel blieb weiter auf hohem Niveau, spannend und durchaus ansehnlich. Chancen gab es nun auf beiden Seiten: Zunächst waren die weiß gekleideten Gäste näher am Führungstreffer, später dann die Rot-Schwarzen aus Reinstetten. Zwei Mal der Pfosten sowie der bravourös haltende Manuel Fetzer hielten die Staiger Null. Als sich alle schon auf torloses Unentschieden in einem unterhaltsamen Spiel einstellten, kam es in der 89. Minute zur entscheidenden Szene: Ein langer Einwurf fand den Kopf des Reinstetter Spielertrainers, welcher zum umjubelten 1:0 einköpfen konnte. Es war der Lucky Punch in einem Match, bei dem unser SCS sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft war und der Lucky Punch auch auf der anderen Seite verdient gewesen wäre. Aber so ist es manchmal im Fußball. Am Ende stand eine bittere und knappe Niederlage in Reinstetten, welche allerdings auch Mut geben sollte, um die kommenden Spiele positiv anzugehen. Und wer weiß wann das nächste 50/50-Spiel kommt, mit dem dann hoffentlich besseren Ausgang für unsere Farben. Kopf hoch, Männer.