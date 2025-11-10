Bittere Niederlage in letzter Minute

(MS). Im letzten Heimspiel vor der Winterpause setzte es für die SGBM 2 eine mehr als bittere Niederlage gegen die noch ungeschlagenen Bühler. Es lief bereits die 90. Spielminute, als die Gäste nochmal einen Eckball für sich verbuchen konnten und diesen eiskalt durch M. Diepold zum umjubelten Auswärtssieg nutzten.

In der 1. Halbzeit war es noch ein ausgeglichenes Spitzenspiel in der Reserveliga West 2 bei dem die Hausherren durch Pierre Teichmann in der 11. Minute verdient in Führung gingen. Wie schon in den letzten Wochen auch, stellte man nach Führung das Fußball spielen ein und machte den Gegner dadruch unnötig stark. Diese Nachlässigkeit sollte sich in der 34. Minute rächen, als M. Baumeister einen Freistoß unhaltbar links oben im Winkel versenkte. Nach der Pause allerdings hatten die Gäste aus Bühl nicht eine einzige Chance um der SGBM-Abwehr gefährlich zu werden, bis auf den bereits schon erwähnten Lucky-Punch in der Schlussminute. So wurden beste Einschussmöglichkeiten der SGBM-Offensive nicht genutzt und so kam es wie es kommen musste. Es schlug an diesem Tag die alte Fußball-Weisheit zu – machst du vorne die Dinger nicht rein, kriegst du Sie hinten. Am nächsten Wochenende geht es zum Derby nach Unterbechingen, wo es nun gilt, die Scharte wieder auszuwetzen.