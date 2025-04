Bittere Niederlage in Kempten: Jetzendorf bleibt im Allgäu ohne Punkte

„All in“ heißt es neudeutsch, eine aus der Pokersprache entliehene Formulierung. Soll heißen: alles oder nichts. Stefan Kellner ging am gestrigen Sonntag selber „in“, wenn man so will. Der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Jetzendorf ist gelernter Innenverteidiger, wechselte sich im Spiel beim FC Kempten in der 87. Minute jedoch als Sturmspitze selber ein. 1:2 lagen die Jetzendorfer da zurück. Es wäre zweifelsohne die Geschichte des Spieltags gewesen, hätte Kellner tatsächlich noch den Ausgleich erzielt. Es blieb jedoch beim 1:2.