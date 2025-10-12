Bittere Niederlage in Horkheim

Der SC Böckingen hat am Sonntag bei NK Croatia Heilbronn eine 3:1-Niederlage hinnehmen müssen. Trotz eines couragierten Auftritts in der zweiten Halbzeit und einer großen Chance kurz vor Schluss blieb der ersehnte Punktgewinn aus.

Bereits in der 16. Minute gerieten die Böckinger unglücklich in Rückstand. Nach einem Foul von Ibrahim Bingöl und Lars Garbe an Tobias Jasmin Iltis im Strafraum entschied Schiedsrichter Engin Celik auf Elfmeter. Garbe parierte den Strafstoß zunächst stark auf der rechten Seite, doch der Abpraller landete erneut bei Iltis, der im Nachschuss zum 1:0 für NK Croatia traf.

In der 43. Minute wäre beinahe das 2:0 gefallen: Ein Fehler im Aufbauspiel des SC eröffnete Marcel Lasic die Chance, der sofort Iltis bediente. Dessen Schuss prallte jedoch nur an den Pfosten – Glück für Böckingen, die mit dem knappen Rückstand in die Pause gingen.

Croatia effizient – Böckingen kämpft sich zurück

Fünf Minuten nach Wiederbeginn erhöhte NK Croatia dann doch. Lasic setzte sich auf außen gegen Eglantin Qorri durch und flankte gefährlich in den Strafraum. Paul Junker bekam den Ball nicht entscheidend geklärt, sodass Dragan Cvijetic zum 2:0 vollendete (50.).

Doch der SC Böckingen gab sich nicht auf: In der 61. Minute sorgte ein schöner Angriff über James Bairstrow und Mete Kayadere für den Anschluss. Kayadere flankte präzise in die Mitte, wo Erion Uka den Ball gekonnt annahm und eiskalt zum 2:1 einschob.

Riesenmöglichkeit zum Ausgleich – Croatia macht den Deckel drauf

In der 88. Minute lag der Ausgleich in der Luft: Eine Flanke von Hasan Alsaghir fand Uka, dessen Abschluss auf der Linie von Dario Lucic geklärt wurde. Der Ball landete bei Bairstrow, dessen Kopfball jedoch von Keeper David Niklas stark pariert wurde.

In der Nachspielzeit sorgte NK Croatia schließlich für die Entscheidung. Nach einem Konter leitete Lucic den Angriff ein, Tomislav Cacic legte ab auf Tarik Sabic, dessen Schuss unhaltbar unter die Latte einschlug – 3:1 (90.+3).

Fazit und Ausblick

Der Sieg für NK Croatia geht insgesamt in Ordnung. Die Gastgeber hatten über weite Strecken die gefährlicheren Chancen und wirkten abgeklärter. Der SC Böckingen kämpfte sich zwar zurück und hätte kurz vor Schluss fast den Ausgleich erzielt, blieb aber letztlich zu harmlos und ideenlos im Offensivspiel.

Mit der Niederlage bleibt der SC Böckingen auf dem vorletzten Tabellenplatz und steht im kommenden Heimspiel unter Druck. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt die Mannschaft die Sportfreunde Neckarwestheim – eine Leistungssteigerung ist dringend nötig.

NK Croatia Heilbronn reist bereits um 13 Uhr zu den Aramäern Heilbronn II und will dort an den Heimerfolg anknüpfen.