Bittere Niederlage in Fulda: Kickers Offenbach unterliegen 0:1

Am heutigen Samstagnachmittag gastierte der OFC bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Im Vergleich zum vorangegangenen Spieltag verzichtete Trainer Mark Zimmermann auf personelle Wechsel in der Startaufstellung. Die Mannschaft fand gut in die Begegnung und baute früh eine spürbare Dominanz auf dem Spielfeld auf. In der 26. Minute ergab sich die erste nennenswerte Gelegenheit zur Führung, als Keanu Staude nach einem Zuspiel von Jayson Breitenbach zentral abzog. Der gegnerische Torhüter Zapico konnte den Ball jedoch zur Seite parieren und verhinderte den frühen Rückstand der Hausherren.

Die Gastgeber kamen erst gegen Ende des ersten Durchgangs gefährlich vor das Gehäuse von Johannes Brinkies. In der 43. Spielminute eroberte Frey den Ball tief in der Hälfte der Offenbacher und prüfte den Schlussmann mit einem Versuch aus der zweiten Reihe. Johannes Brinkies ließ den harten Distanzschuss zunächst abprallen, doch der anschließende Nachschuss der Fuldaer flog weit über das Tor. Somit verabschiedeten sich beide Teams mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Vergebene Großchancen nach dem Seitenwechsel

Rund zehn Minuten nach Beginn des zweiten Durchgangs erarbeitete sich Kickers Offenbach zwei exzellente Möglichkeiten, um das Spiel in geordnete Bahnen zu lenken. Zunächst schickte Boubacar Barry seinen Mitspieler Ouassim Karada mit einem langen Pass in Richtung Tor. Verfolgt von einem Verteidiger legte dieser kurz vor dem Kasten quer auf Ron Berlinski, dessen Abschluss aus etwa sieben Metern jedoch direkt beim Torhüter landete. Nur eine Zeigerumdrehung später steckte Jelle Goselink vom Flügel auf Boubacar Barry durch, dessen flacher Schuss aus spitzem Winkel jedoch haarscharf am langen Pfosten vorbeistrich.

Mangelnde Präzision im Offensivspiel

Auch in der Folge blieben die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und kombinierten sich wiederholt gefährlich in den gegnerischen Strafraum. In der 66. Spielminute schlug Jona Borsum einen langen Ball auf den rechten Flügel zu Ouassim Karada, der das Leder mit einer starken Annahme kontrollierte. Sein Zuspiel in den Rückraum fand erneut Keanu Staude, doch dessen Schuss verfehlte das Ziel knapp und ging über die Querlatte. Die mangelnde Effizienz vor dem Tor sollte sich in der Schlussphase rächen.

Der entscheidende Nadelstich der Hausherren

Mitten in die Bemühungen der Offenbacher hinein gelang der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz der entscheidende Treffer der Partie. In der 72. Minute kombinierten sich Pomnitz und Dittmann über die rechte Seite durch die Abwehrreihen. Dittmann drang in den Strafraum ein und spielte den Ball flach an Johannes Brinkies vorbei auf das Tor, wo Tobias Göbel letztlich nur noch zum 1:0 einschieben musste. Trotz der vorangegangenen Überlegenheit lief der OFC fortan einem Rückstand hinterher, den die Gastgeber bis zum Abpfiff verteidigten.

Blick auf das kommende Heimspiel gegen Balingen

Nach dieser unglücklichen Niederlage richtet sich der Fokus nun auf die nächste Aufgabe in der Liga. Das nächste Spiel absolviert der Verein am kommenden Samstag gegen die TSG Balingen. Der Anstoß im Stadion am Bieberer Berg ist für 14 Uhr angesetzt.