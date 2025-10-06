Bittere Niederlage in der Grotenburg

Die Holzheimer SG war als Aufsteiger in die Oberliga Niederrhein lange ein ebenbürtiger Gegner beim KFC Uerdingen. Lange sah es nach einem Unentschieden aus, doch am Ende überschlugen sich die Ereignisse und der Außenseiter stand mit leeren Händen da.

Auch nach einer Nacht Schlaf war der Ärger bei Jesco Neumann noch nicht ganz verflogen. Der Ärger darüber, dass er mit dem von ihm trainierten Oberligisten Holzheimer SG das Gastspiel beim KFC Uerdingen in der legendären Grotenburg nicht mit etwas Zählbarem abgeschlossen hatte. Unter dem Strich stand für den Aufsteiger nach einem beherzten Auftritt auf Augenhöhe mit den trotz des schwachen Saisonstarts favorisierten Gastgebern eine unglückliche 1:2 (0:0)-Niederlage, wobei insbesondere die Schlussphase allen Beteiligten mächtig an die Nerven ging.

„Meine Gefühlslage ist so, dass der Ärger immer noch überwiegt, weil wir Punkte haben liegenlassen. Aber nicht über uns. Denn wir haben trotz der für uns ungewohnt imposanten Grotenburg keine Scheu und keine Angst gezeigt, sondern haben sehr erwachsen gespielt. Das zeigt mir, dass wir auf einem guten Weg sind“, meinte Neumann am Tag nach dem ersten Punktspiel der Holzheimer Vereinsgeschichte gegen den ehemaligen Erstligisten. Diesen guten Weg hatte die HSG schon vom Saisonstart weg beschritten, reiste mit nur einer Niederlage und zwölf Punkten aus sieben Spielen in einer komfortablen Situation in die Seidenstadt. Bei den Gastgebern, die nach dem Regionalliga-Abstieg am liebsten direkt in der 4. Liga zurückkehren würden, war nach einem für ihre Verhältnisse enttäuschenden Saisonstart mit nur acht Zählern dagegen schon ordentlich Druck im Kessel. Deswegen machte Trainer Julian Stöhr nach der Partie auch deutlich: „Der Sieg tut doppelt gut. Die drei Punkte waren das Wichtigste, guter Fußball war nicht zu erwarten.“

Dementsprechend tat sich seine Mannschaft auch schwer, gegen bewusst abwartend agierende und defensivstarke Holzheimer in einen Spielfluss zu kommen, der die KFC-Fans unter den über 1300 Zuschauern von den Sitzen auf der Tribüne hätte reißen können. Kurz vor der Pause wäre das Kalkül der Gäste dann fast aufgegangen. Die HSG schaffte es, nach Ballgewinn zielstrebiger in ihr Umschaltspiel zu kommen und erarbeitete sich gleich mehrere hochkarätige Möglichkeiten, die allerdings sehr zum Verdruss von Jesco Neumann allesamt ungenutzt blieben. Am dichtesten dran war Tom Meurer, dessen Kopfball nach einer Flanke von Abeldkarim Afkir an die Latte klatschte.

Nach der Pause erwischte der KFC den besseren Start, doch als auch der nicht fruchtete, sah es nach einem Unentschieden aus, als die 80. Minute anbrach. Doch mit einem aus Holzheimer Sicht umstrittenen Handelfmeter, den Alexander Lipinski sicher verwandelte (83.), begann eine turbulente Schlussphase. Zunächst konterte Holzheims Emre-Ilhan Caraj die Führung des KFC mit einem Traumtor aus rund 20 Metern in den Winkel. Aber dann kam es in der Nachspielzeit dicke für die HSG, als Innenverteidiger Jan Schumacher gegen Etienne-Noel Reck den Ball vertändelte und sich im Strafraum nur noch mit einer Notbremse zu helfen wusste.

Konsequenzen waren eine Rote Karte für ihn und ein weiterer Strafstoß für den KFC, den Lipinski erneut gegen HSG-Keeper Johannes Kultscher verwandelte. In Unterzahl konnten die Holzheimer dem Spiel in den verbleibenden zwei Minuten keine Wendung mehr geben. „Auf dem für uns ungewohnten Rasen und bei dem Regen haben uns hinten raus vielleicht ein bisschen die Körner gefehlt“, meinte Jesco Neumann, der als einzige Kritik anbrachte, dass sein Team das 1:1 ins Ziel hätte bringen müssen. „Doch das macht unsere insgesamt gute Leistung nicht kaputt.“