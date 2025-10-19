Bittere Niederlage in Böckingen

Der SC Böckingen wartet weiterhin auf ein Erfolgserlebnis. Trotz einer engagierten Leistung unterlag die Mannschaft am Sonntag den Sportfreunden Neckarwestheim mit 1:2. Damit bleibt der SC auch im dritten Spiel in Folge ohne Sieg, während die Gäste ihren vierten Dreier in Serie feiern dürfen.

Doch die Freude währte nicht lange. In der 25. Minute schlugen die Gäste eiskalt zurück: Ein langer Ball von Ömer Güler landete bei Kristian Pinjuh, der sich robust gegen Eglantin Qorri und Justin Grathwol durchsetzte und den Ball aus 16 Metern gefühlvoll über SC-Torwart Lars Garbe zum 1:1-Ausgleich lupfte.

Vor rund 50 Zuschauern auf dem Böckinger Rasen startete der SC zunächst gut in die Partie und wurde früh belohnt. Nach einem Foul an Elmir Krasniqi entschied der Schiedsrichter in der 12. Minute auf Strafstoß. Krasniqi trat selbst an und verwandelte sicher – links unten, unhaltbar für Keeper Thomas Becker, der zwar die richtige Ecke ahnte, den Einschlag aber nicht verhindern konnte. 1:0 für Böckingen.

Anschließend übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Nach einem Foul von Nicolai Hönnige an Mats Schächtel zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt – diesmal für Neckarwestheim (38.). Doch Furkan Gönültas scheiterte an Lars Garbe, der stark reagierte und den Ball in der linken Ecke parierte. Kurz vor der Pause glänzte Garbe erneut, als er einen gut getretenen Freistoß von Gönültas mit einem sehenswerten Hechtsprung aus dem Eck fischte (42.).

Direkt nach Wiederbeginn (48.) zeigten sich die Sportfreunde hellwach. Wieder war es Schächtel, der Pinjuh in Szene setzte – mutmaßlich knapp im Abseits –, doch der Treffer zählte. Pinjuh blieb eiskalt und traf mit einem platzierten Abschluss zur 1:2-Führung.

Der SC Böckingen versuchte anschließend, wieder in die Partie zu finden. In der 66. Minute hatte James Bairstrow eine gute Gelegenheit, als er nach Zuspiel von Erion Uka in die Mitte zog und abzog – sein Versuch senkte sich gefährlich, ging aber knapp über das Tor. Trotz kämpferischer Schlussphase fehlte dem SC das nötige Glück im Abschluss.

In der 82. Minute dezimierten sich die Gäste selbst: Tugsal Özcan sah Gelb-Rot, nachdem er trotz Abseitspfiff den Ball noch im Tor unterbrachte. Der Platzverweis brachte den SC zwar in Überzahl, doch die Zeit reichte nicht mehr, um noch einmal zurückzukommen.

So stand am Ende eine bittere 1:2-Heimniederlage, die den SC Böckingen in der Tabelle weiter unter Druck setzt. Die Leistung stimmte über weite Strecken, doch die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor bleibt das große Manko.

Ausblick:

Am kommenden Sonntag reist der SC Böckingen zur Sport-Union Neckarsulm II (Anpfiff 15:00 Uhr). Die Sportfreunde Neckarwestheim empfangen zeitgleich die Aramäer Heilbronn II und wollen ihre Siegesserie weiter ausbauen.