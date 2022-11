Bittere Niederlage in Berghausen

Die 2. Mannschaft war beim Gastspiel in Berghausen wieder einmal komplett überlegen, führte nach Treffern von Nico Ruppenstein und Nils Musler mit 2:0, aber es ist wie verhext: Wieder schaffte es der Gegner, mit wenigen Angriffen die TSV – Abwehr zu düpieren, und plötzlich stand es zur Pause 2:2. Anstatt den Vorsprung zu verwalten, dachten unsere jungen Wilden nur noch an weitere Treffer und vernachlässigten die Defensive. Nach dem Wechsel das gleiche Bild, der TSV machte das Spiel, Berghausen die Tore, sodass am Ende eine mehr als ärgerliche 2:4 – Niederlage stand, so langsam sollte man wieder punkten, um nicht nach unten durchgereicht zu werden.