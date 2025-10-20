Bittere Niederlage in Bellenberg – TSV Laichingen verliert 1:3

Der TSV Laichingen zeigte in Bellenberg eine starke erste Halbzeit mit schönen Kombinationen und tollem Zusammenspiel. Nach einer präzisen Ecke von Jana verwandelte Anna in der 45. Minute eiskalt ins rechte Eck – sie belohnte sich damit für eine überragende Leistung. Der TSV dominierte das Spiel bis zur Pause und ließ kaum Chancen zu.

Nach dem Seitenwechsel konnte Laichingen das Niveau nicht halten. Gegen das aggressive Spiel der Gastgeberinnen fand man kaum Lösungen, und ein fragwürdiger Schiedsrichterentscheid brachte zusätzliche Unruhe. Bellenberg glich per Kopf nach einer Ecke aus und erhöhte kurz darauf – trotz klaren Foulspiels an Torhüterin Pia P., die erneut mit starker Leistung glänzte – auf 2:1. Mit dem 3:1 war die Partie entschieden.

Eine bittere Niederlage, in der der TSV sich erneut nicht für seine gute Anfangsphase belohnte. Am kommenden Wochenende gastiert der Tabellenführer in Laichingen – dort will der TSV zeigen, dass mehr in ihm steckt als nur der Underdog.