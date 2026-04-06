Bittere Niederlage in Ballendorf...

In einem sehr zerfahrenen Spiel schafft es Bernstadt eigentlich die ganze erste Halbzeit nicht sein eigentliches Können auf den Platz zu bringen. Viele Abspielfehler, Unkonzentriertheiten und wenig Spielfluss prägen das Spiel. Ballendorf hält voll dagegen und kommt dann sogar über einen Gegenangriff zum Führungstreffer. Im Laufe der zweiten Halbzeit kommt Bernstadt besser ins Spiel wenngleich nur eine klare Torchance dabei rausspringt. In den letzten Minuten wird zunächst nach Kopfball Wittlinger ein Handspiel nicht geahndet und wenig später bleibt auch bei einem Foulspiel des Torhüters der Elfmeterpfiff aus. Nach einer sehr schwachen ersten folgt eine bessere zweite Hälfte, wobei der TSV an diesem Tag Kraft, Konzentration und Klarheit vermissen lässt.