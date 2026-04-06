 2026-04-03T19:57:16.526Z

Spielbericht

Bittere Niederlage in Ballendorf...

von Alexander Eckle · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

KL A2 Donau/Iller Res
Bernstadt II
F.Ballendorf II
Heute, 13:00 Uhr
SV Fortuna Ballendorf
SV Fortuna BallendorfF.Ballendorf II
TSV Bernstadt
TSV BernstadtBernstadt II
1
0
Abpfiff

In einem sehr zerfahrenen Spiel schafft es Bernstadt eigentlich die ganze erste Halbzeit nicht sein eigentliches Können auf den Platz zu bringen. Viele Abspielfehler, Unkonzentriertheiten und wenig Spielfluss prägen das Spiel. Ballendorf hält voll dagegen und kommt dann sogar über einen Gegenangriff zum Führungstreffer. Im Laufe der zweiten Halbzeit kommt Bernstadt besser ins Spiel wenngleich nur eine klare Torchance dabei rausspringt. In den letzten Minuten wird zunächst nach Kopfball Wittlinger ein Handspiel nicht geahndet und wenig später bleibt auch bei einem Foulspiel des Torhüters der Elfmeterpfiff aus. Nach einer sehr schwachen ersten folgt eine bessere zweite Hälfte, wobei der TSV an diesem Tag Kraft, Konzentration und Klarheit vermissen lässt.