Bittere Niederlage im Spitzenspiel

Am vergangenen Dienstag stand das Spitzenspiel in der Kreisliga B5 an. Die Jungs vom Zeller

Berg mussten gegen den ebenfalls ungeschlagenen TSV Weilheim antreten. Zell ohne

Punktverlust und Weilheim mit lediglich einem Unentschieden. Man konnte sich also auf ein

spannendes Spiel freuen und so kam es auch.

Das Spiel begann mit einem Schock für Weilheim, da bereits 3 Minuten nach Anpfiff unser

Flügelflitzer Tobias Goll zuschlug, als er sich den Ball vom gegnerischen Abwehrspieler

schnappte und ihn unhaltbar unter die Latte hämmerte. Noch keine zehn Minuten waren

gespielt, als Zell wiederum traf. Diesmal war es unser „Allerbester“ Marvin Würzberg, der

von Nico Bräuning in Szene gesetzt wurde und das Leder mit links, ja tatsächlich mit links, in

die Maschen schlug. Somit war eigentlich der Grundstein für ein erfolgreiches Spiel gelegt.

Eigentlich.

Die Hausherren konnten über die gesamte erste Halbzeit kaum gefährlich werden. Nach der

Anfangsphase wurde das Spiel zwar etwas ausgeglichener, allerdings wurden nur die Gäste

gefährlich. Leider konnte weitere Chance genutzt werden und so ging es mit der 2-Tore-

Führung in die Halbzeit.

Nach dem Wiederanpfiff war es ein anderes Spiel. Ebenfalls nach nur 3 Minuten konnte T.

Salzer den 1:2 Anschlusstreffer erzielen. Extra bitter für Zell, da die Situation mit einer

eigenen Ecke begann und nach einem Konter mit einem Tor für Weilheim endete. Doch

damit nicht genug. Etwa 10 Minuten später konnte erneute T. Salzer verwandeln. Diesmal

nach einer Ecke für den TSV Weilheim. Somit stand es nach 60 Spielminuten 2:2 und hier war

klar, dass für beide Mannschaften noch alles drin war. In der 77. Minute kam der nächste

Rückschlag für die Zeller Jungs, als Z. Akdag nach einem Eckball, der mehrmals nicht geklärt

werden konnte und immer wieder einem Weilheimer vor die Füße flog, den 3:2

Führungstreffer markieren konnte. Doch wie man unsere Jungs vom Zeller Berg kennt, gaben

sie nicht auf und konnten fast direkt im Anschluss den Ausgleich erzielen, als Daniel

Komarek, nach erneuter Vorlage von Nico Bräuning, den Ball im Netz versenken konnte.

Doch kurz vor Schluss dann leider die Ernüchterung. F. Schubarth fasste sich 4 Minuten vor

Schluss ein Herz und schloss kurz vor dem Zeller Strafraum ab und versenkte den Ball stark

im unteren linken Eck zum 4:3. Zell konnte im Anschluss keine klaren Chancen mehr kreieren

und somit blieb es bei der bitteren Niederlage gegen TSV Weilheim II.

Ein spannendes Spiel mit einem, aus Zeller Sicht, bitteren Ergebnis. Ein Lob gilt dem

Schiedsrichter, der das Spiel trotz einiger hitzigen Szenen gut im Griff hatte. Und ein großes

Dankeschön geht auch an die Zeller Fans, die wieder einmal in einer Vielzahl vertreten

waren.

M.M.