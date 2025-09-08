Bittere Niederlage im Pokal-Viertelfinale gegen den TSV Turnerbund

Wir starten mit 15 dominierenden Minuten und zeigen eine 180-Gradwende zum Mittwochsspiel.

Somit gehen wir direkt in der 3. Minute mit 0:1 durch Jul in Führung.

Wir pressen gut an, haben viel Kreativität und Freude in den Spielzügen, welche uns ein nach dem anderen Mal gut und gefährlich vors gegnerische Tor bringen. Leider können wir nicht mit einem 2:0 nachlegen.

Gegen Ende der 1. Halbzeit verstärkt Turnerbund den Druck und wir werden unkonzentrierter und kassieren den Ausgleich.

Die 2. Halbzeit ist deutlich schwerfälliger, wir kämpfen und verteidigen leidenschaftlich, können jedoch nicht an die Leichtigkeit der 1. Halbzeit anknüpfen.

10 Minuten vor Abpfiff kommt es zu einer ganz bitteren Situation, bei der eine unglückliche Verteidigungsaktion mit einem Eigentor bestraft wird.

Wir stellen auf Offensivpressing um, können den Ball aber nicht mehr ins gegnerische Tor schieben.

Für uns ist somit der Kreispokal zu Ende.

Nun heißt es voller Fokus auf den Ligastart am Sonntag gegen Gilching.