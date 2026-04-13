 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Bittere Niederlage im Nachbarschaftsduell 🔴⚪

von Gianni Mantineo · Heute, 11:23 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga B6
SG TSV Ohmden
Weilheim/T. II
Gestern, 15:00 Uhr
SG TSV Ohmden
SG TSV OhmdenSG TSV Ohmden
TSV Weilheim/Teck
TSV Weilheim/TeckWeilheim/T. II
2
1
Abpfiff

Wir verschlafen die Anfangsphase und geraten früh in Rückstand. Nach der Roten Karte wird es auf einem schwer bespielbaren Rasen gegen kämpfende Gastgeber natürlich nicht einfacher.

Trotz Unterzahl zeigt die Mannschaft eine starke Moral, gibt nie auf und kommt verdient zum Ausgleich. Mit etwas mehr Spielglück wäre sogar noch mehr drin gewesen. Am Ende müssen wir uns dennoch geschlagen geben.

Das Wichtigste: Unser Spieler Igor Zivkovic hat sich nicht schwerer verletzt 🙏

Kopf hoch, Männer – weiter geht’s! 🔴⚪

#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim