Bittere Niederlage im Nachbarschaftsduell 🔴⚪

Wir verschlafen die Anfangsphase und geraten früh in Rückstand. Nach der Roten Karte wird es auf einem schwer bespielbaren Rasen gegen kämpfende Gastgeber natürlich nicht einfacher.

Trotz Unterzahl zeigt die Mannschaft eine starke Moral, gibt nie auf und kommt verdient zum Ausgleich. Mit etwas mehr Spielglück wäre sogar noch mehr drin gewesen. Am Ende müssen wir uns dennoch geschlagen geben.