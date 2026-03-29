Bittere Niederlage im Lokalderby von Peter Schildmann · Heute, 20:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Schildmann

Bittere Niederlage im Lokalderby: Eintracht unterliegt in Quelle In einer hitzigen und kartenreichen Partie der Kreisliga B (Staffel 2) musste sich der TuS Eintracht Bielefeld am Sonntagmittag knapp mit 1:2 (1:1) beim TuS Quelle II geschlagen geben. Trotz einer kämpferischen Leistung und einer zwischenzeitlichen Drangphase in Unterzahl reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn. Ausgeglichene erste Hälfte Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz an der Gottfriedstraße begann verhalten. Die Gastgeber aus Quelle gingen in der 21. Minute durch Luis Kessing in Führung. Die Eintracht zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und schlug fast postwendend zurück: Basman Mazin Gavan markierte in der 27. Minute den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Unentschieden ging es auch in die Kabinen.

Turbulent nach dem Seitenwechsel Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einer echten Hitzeschlacht – weniger wegen des Wetters, sondern aufgrund der zunehmenden Härte auf dem Platz. Schiedsrichter Roger-Mark Rudzki hatte alle Hände voll zu tun. Kurz nach Wiederanpfiff (48.) schwächte sich die Eintracht durch eine Gelb-Rote Karte selbst, was die taktische Ausrichtung massiv erschwerte. Die Überzahl nutzte Quelle konsequent aus: In der 67. Minute war es erneut Luis Kessing, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 2:1 für die Hausherren erzielte.