😔 Bittere Niederlage im Kellerduell – SVB lässt wichtige Punkte liege

Die Partie begann kämpferisch und intensiv. Beide Mannschaften wussten, worum es geht, und entsprechend umkämpft waren die ersten Minuten. Bereits früh mussten wir aufpassen, nicht durch schnelle Umschaltmomente der Gastgeber überrascht zu werden.

Am Sonntag waren wir beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, dem TSV Wietzendorf II, zu Gast. Uns war allen bewusst, wie wichtig dieses Spiel werden würde – umso bitterer, dass wir am Ende ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.

In der 23. Minute fiel dann das 1:0 für die Gastgeber. Nach einem Angriff über außen kam der Ball gefährlich in unseren Strafraum, wo Patrick Hiebert zur Führung einschieben konnte. Das Gegentor zeigte Wirkung und Wietzendorf bekam zunehmend mehr Sicherheit in der Partie.

In der Anfangsphase versuchten wir, Ruhe ins Spiel zu bringen und über Ballbesitz Kontrolle zu gewinnen. Defensiv standen wir zunächst ordentlich, doch Wietzendorf nutzte seine Chancen konsequenter aus als wir.

Trotzdem versuchten wir weiter dagegenzuhalten und offensiv Akzente zu setzen. Wirklich zwingend wurden unsere Aktionen jedoch zu selten. Immer wieder fehlte im letzten Drittel die Genauigkeit oder die nötige Durchschlagskraft.

Kurz vor der Halbzeit dann der nächste Rückschlag:

In der 40. Minute erhöhte Rene Sokolowski auf 2:0 für Wietzendorf. Mit diesem Ergebnis ging es anschließend auch in die Pause.

In der Halbzeit war klar: Wir mussten mehr investieren, mutiger auftreten und schneller nach vorne spielen, wenn wir hier noch etwas mitnehmen wollten.

Nach Wiederanpfiff zeigte die Mannschaft auch Einsatz und Moral. Wir versuchten Druck aufzubauen und offensiver zu agieren. Trainer und Team warfen alles rein, um nochmal zurück ins Spiel zu kommen.

Doch Wietzendorf verteidigte kompakt und machte die Räume eng. Trotz einiger guter Ansätze fehlte uns an diesem Tag die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor.

In der 76. Minute sorgte erneut Rene Sokolowski schließlich für die Entscheidung und stellte auf 3:0. Danach war spürbar, dass uns die Kraft und der Glaube an eine Wende fehlten.

Am Ende steht eine enttäuschende Niederlage in einem wichtigen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Wir haben wichtige Punkte liegen gelassen und müssen jetzt umso mehr zusammenstehen.

Trotzdem gilt jetzt: Kopf hoch und weiterarbeiten. Die Saison ist noch nicht vorbei und wir werden weiter kämpfen, um die nötigen Punkte zu holen. 🖤🤍

👏 Danke an alle Fans und Supporter, die uns auch auswärts unterstützt haben.