Bittere Niederlage gegen Turnerbund

Das Verletzungspech lässt uns auch in dieser Saison nicht los und so starten wir ohne zwei weitere Leistungsträgerinnen und mit vielen krankheitsbedingten Ausfällen in das Spiel, welches zu Beginn vor allem im Mittelfeld stattfindet. Nach einer Ecke fällt der Ball bei einer misslungenen Abwehraktion unglücklich ins eigene Tor. Trotzdem versuchen wir den Rückstand zu drehen. Turnerbund zeigt jedoch was Effektivität heißt und erhöht noch vor der Pause auf 0:2. Nach der Halbzeitpause versuchen wir durch Einzelaktionen besser ins Spiel zu kommen. Aber auch in Halbzeit 2 gelingt es Turnerbund mit einer fast 100% Toreffektivität und Sonntagsschüssen das Spiel am Ende klar mit 7:1 für sich zu entscheiden. Ein herber Rückschlag nach der starken Partie letzte Woche. Wir machen weiter und geben weiter Gas!

Eine positive Sache hatte das Spiel: Emma konnte nach knapp einem Jahr Leidenszeit ihr Comeback feiern. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist🔥