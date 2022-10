Bittere Niederlage gegen Fürstenzell.

Die junge Aunkirchener Mannschaft zahlt am Ende Lehrgeld und verliert gegen Fürstenzell mit 1:3. Dabei hatten die Hausherren die erste Chance, eine Dobler-Hereingabe verpassten die FCA-Jungs in der Mitte denkbar knapp. Nach einem unglücklichem Fehler im Aufbauspiel gelang dem Gast dann die Führung, Voggenreiter ließ TW Ratz mit einem Schlenzer ins lange Eck keine Abwehrmöglichkeit. Im Folgenden neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Erst zum Ende des ersten Durchgangs kam der FCA stärker auf, doch Dobler hatte Pech mit einem Lattenschuss und Heringlehner Simons Schuss parierte TW Sonnleitner. Auch im zweiten Durchgang versuchte der FCA alles, doch nach einem Konter musste man das 0:2 hinnehmen. Den Anschluss verhinderte dann Sonnleitner mit einer sehenswerte Parade gegen Semmler, ein Abschluss von Heringlehner ging knapp am Tor vorbei. Erst in der 89. Minute gelang Semmler dann doch das 1:2, beim nächsten Angriff war wieder Sonnleitner Endstation für Aunkirchen. Im Gegenzug traf der FCF dann zur Entscheidung. Aunkirchen kann sich nicht viel vorwerfen, machte bis zum Strafraum vieles richtig, doch dann traf man oft die falsche Entscheidung. Am Ende agierte der Gast abgezockter, ließ nicht viel zu und spielte die Konterchancen gnadenlos aus - daher am Ende kein unverdienter Sieg für den Gast aus Fürstenzell, Aunkirchen warf alles rein, agierte aber meist glücklos.