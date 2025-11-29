Bittere Niederlage gegen Essen

Der 1. FC Saarbrücken zeigte gegen Rot-Weiss Essen eine gute Leistung, lag zweimal in Führung, aber musste sich am Ende trotzdem mit 2:3 (0:0) geschlagen geben.

Ex-FCS-Trainer Uwe Koschinat nahm nach der 2:3-Heimniederlage vom vergangenen Sonntag gegen Energie Cottbus zwei Änderungen vor, Ahmet Metin Arslan und Marvin Ayhan Obuz saßen zunächst auf der Bank, dafür standen Ramien Safi und Tom-Ludovic Jean Baptiste Moustier bei Spielbeginn auf dem Rasen.

Im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel nahm Jürgen Luginger vier Wechsel vor. Zeitz, Civeja, Kamara und Schmidt waren neu dabei. Das Quartett ersetzte Bichsel, Brünker, Elongo-Yombo und den gesperrten Krahn. Zudem agierten die Blau-Schwarzen in einer Viererkette.

In der Folge entwickelte sich ein kontrolliertes Spiel beider Teams, die sich immer wieder in der jeweils anderen Hälfte etwas festsetzen konnten, ohne jedoch final durchzukommen. Dann der nächste Hochkaräter. Pick bediente Civeja. Der spielte einen perfekten Pass auf Schmidt und hebelte damit die Defensive der Gäste aus. Schmidt zog an Golz vorbei. Doch Rios Alonso kratzte den Ball noch von der Linie (24.). Auf der Gegenseite musste im Gegenzug Menzel erstmals eingreifen. Der Versuch von Moustier aus 16 Metern stellte den Torhüter aber nicht vor Probleme (25.).

Fast der Traumstart. Der FCS sammelte direkt ordentlich Ballbesitz und suchte den Weg nach vorne. Rizzuto setzte Schmidt per Steilpass ein. Frei vor Keeper Golz netzte der Stürmer. Doch die Fahne ging hoch. Schmidt war aus knapper Abseitsposition gestartet (3.).

Bei der nächsten Szene wurde es schon brenzliger. Moustier spielte perfekt in den Lauf von Kostka. Im Sechzehner folgte ein scharfer Querpass. Menzel bekam noch die Hand dran und verhinderte damit, dass Mizuta gezielt abschließen konnte (35.).

Kurz vor der Pause musste dann eigentlich die Führung für die Blau-Schwarzen fallen. Civeja machte es im Mittelfeld erst überragend, ließ mit einer Bewegung gleich zwei Gegenspieler aussteigen. Civeja, Schmidt, Pick und Kamara liefen alleine auf Golz und Kraulich zu. Der Pass auf Kamara geriet nicht optimal, sodass dieser nicht gut zum Ball stand und an Golz scheiterte (43.).

Rein in den zweiten Durchgang ging es dann mit dem perfekten Auftakt. Pick holte eine Ecke raus und brachte diese mit Schnitt an den ersten Pfosten. Dorthin war Schmidt eingelaufen und köpfte zur Führung hoch ins kurze Eck ein (47.).

Aber Essen drängte postwendend auf den Ausgleich und schlug in der 57. Minute zu. Brumme und Mizuta spielten es stark auf der rechten Seite. Brumme zog in den Strafraum, passte flach zu Müsel und der markierte aus zehn Metern das 1:1.

Der FCS schlug umgehend zurück. Pick sorgte mit für den Ballgewinn tief in der eigenen Hälfte. Weiter ging es über Kamara, der zu Schmidt gab. Schmidt verzögerte, bis der Strafraum besetzt war. Es folgte das flache Zuspiel auf Pick, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und über Golz hinweg zum 2:1 einschoss (62.).

Luginger wechselte zur Beginn der Schlussviertelstunde erstmals. Das gleich doppelt. Mit Brünker und Elongo-Yombo kamen zwei frische Offensivkräfte für Schmidt und Rabihic. Direkt im Anschluss eine diskutable Szene. Mizuta langte Kamara im Laufduell ins Gesicht, geahndet wurde das Vergehen nicht (76.). Kamara musste kurz danach angeschlagen raus und wurde durch Neudecker ersetzt (80.).

In der Schlussphase dann ganz großes Pech. Aus ganz kurzer Entfernung schoss Brumme die Hand von Fahrner an. Schiedsrichter Weisbach zeigte auf den Punkt und Arslan verwandelte zum 2:2 (84.).

Luginger zog noch eine weiteren Wechseloption. Bretschneider ersetzte Civeja und feierte sein Liga-Comeback (87.).

Sekunden später musste Elongo-Yombo eigentlich das dritte Tor besorgen. Kraulich verlängerte einen weiten Schlag von Menzel in den Lauf von Elongo-Yombo. Der scheiterte frei vor Golz (88.). Nach der folgenden Ecke legte Pick für Neudecker vor, der knapp vorbeigrätschte (89.).

Und dann wurde es bitter. Essen konterte. Das taktische Foul wurde verpasst. Arslan legte daher auf Bouebari ab. Vor Menzel blieb der Essen cool und schob zum 2:3 ins lange Eck ein (90.).

Der FCS mühte sich weiter, konnte aber nicht mehr ausgleichen und musste sich daher trotz gutem Auftritt mit der Niederlage abfinden.

RWE-Trainer Uwe Koschinat meinte nach dem Spiel: "Das Ergebnis hätte auch andersrum ausgehen können. Wir haben einen enormen schritt in Sachen Ballbesitz gemacht gegen einen Gegner, der im eigenen Stadion verunsichert war. Wir wollten es fußballerisch lösen. aber am Strafraum waren wir zahnlos, wir sind konteranfällig. Wir konnten angriffe selten zu Ende spielen. Wir hatten auch Stellungsfehler. Daraus resultierten Großchancen. Wir haben Einwechselspieler, die selbstlos sind und deshalb kamen dann auch die zwei Tore zustande. Wir haben vor dem 2:3 cool reagiert, dann standen wir wieder mit dem Rücken zur Wand. Es war sicher kein verdienter Sieg, aber wir sind natürlich froh über die Punkte hier nach dem Cottbus-Spiel kam eine Reaktion von der Mannschaft.

FCS-Trainer Jürgen Luginger sagte nach dem Spiel: "Wir hatten Chancen und Möglichkeiten, Essen war etwas abgezockter. Sie haben die wenigen Chancen, die sie hatten, auch genutzt. Wir müssen weiter fleißig arbeiten, an der Stabilität feilen, Wir haben wenig zugelassen, aber dennoch drei Tore kassiert. Ein Elfer ist schwierig zu verteidigen, da müssen wir dran arbeiten. Offensiv müssen wir so weitermachen. Wir müssen die Chancen halt verwerten. Die ganze Mannschaft hat sich verbessert gezeigt, wir sind als Team aufgetreten, und haben zusammen verteidigt. So müssen wir weiterspielen, hinten mal die Null halten. Es ist bitter, wenn man keine Punkte macht, aber wir können auch positive Aspekte aus diesem Spiel ziehen. Wir konzentrieren und nun erst mal auf die kommenden Spiele. Wir hoffen, dass im Januar alles geregelt wird und dass wir dann mit Spielen reden können. Wir haben einen Umbruch, wir müssen uns jetzt in den letzten drei Spielen vor der Pause auf das sportliche konzentrieren.

Es ist bitter, wenn man ein gutes Spiel macht und dann mit leeren Händen da steht. Wir haben viel investiert. Wir waren bereit, anzulaufen. Wir waren zwei Mal in Führung, es war alles positiv bis auf das Ergebnis. Es hätte beim Stand von 2:1 für den Gegner auch Rot geben können, wir hatten auch nach dem 2:2 eine Riesenchance. Wir werden in den kommenden Spielen punkten wenn wir so weiter spielen.

Für Saarbrücken geht es am zweiten Advent um 13.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim SVW Mannheim weiter. RWE hat bereits am Freitagabend um 19 Uhr die Zweite des VfB Stuttgart zu Gast im Stadion an der Hafenstr.