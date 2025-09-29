Bittere Niederlage gegen Dornach – trotz starker Leistung

Felix Berngehrer erzielte das 2:0 – Foto: HA

Am vergangenen Sonntag empfing die SpVgg Haberskirchen die SG Dornach/Roßbach auf heimischer Anlage. Bei besten äußeren Bedingungen übernahmen die Gäste von Beginn an das Kommando und versuchten mit schnellen Offensivaktionen Druck aufzubauen. Zwar gelang es ihnen, Haberskirchen in die Defensive zu drängen, doch klare Torchancen blieben zunächst aus. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Schiedsrichter Anton Meier in der 22. Minute, als er Spielertrainer Patrick Edenhofer nach einem harten Foul im Mittelfeld mit der Roten Karte vom Platz stellte – eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Dornach zog sich daraufhin zurück, und Haberskirchen versuchte, die numerische Überlegenheit zu nutzen. In der 38. Minute bot sich die erste große Chance, doch Torhüter Andreas Rixinger parierte einen Kopfball aus fünf Metern stark.

Kurz vor der Halbzeit wurde der personelle Gleichstand wiederhergestellt: Johannes Wimmer sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Kurz vor der Pause belohnte sich Haberskirchen für die engagierte Leistung: Felix Berngehrer spielte einen klugen Pass auf Matthias Denk, der den Ball am Torhüter vorbei zur verdienten 1:0-Führung einschob. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dornach sofort den Druck und drängte auf den Ausgleich. Haberskirchen setzte auf Konter – mit Erfolg: In der 61. Minute war es diesmal Felix Berngehrer, der nach Vorlage von Denk überlegt zum 2:0 einschob. Doch Dornach gab sich nicht geschlagen und verkürzte in der 69. Minute nach einer Ecke auf den kurzen Pfosten auf 2:1. Nur fünf Minuten später folgte der Ausgleich per Elfmeter – der Auftakt zu einer turbulenten Schlussphase.