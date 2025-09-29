Bittere Niederlage gegen Dornach – trotz starker Leistung

Am vergangenen Sonntag empfing die SpVgg Haberskirchen die SG Dornach/Roßbach auf heimischer Anlage. Bei besten äußeren Bedingungen übernahmen die Gäste von Beginn an das Kommando und versuchten mit schnellen Offensivaktionen Druck aufzubauen. Zwar gelang es ihnen, Haberskirchen in die Defensive zu drängen, doch klare Torchancen blieben zunächst aus.
Ein erstes Ausrufezeichen setzte Schiedsrichter Anton Meier in der 22. Minute, als er Spielertrainer Patrick Edenhofer nach einem harten Foul im Mittelfeld mit der Roten Karte vom Platz stellte – eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Dornach zog sich daraufhin zurück, und Haberskirchen versuchte, die numerische Überlegenheit zu nutzen. In der 38. Minute bot sich die erste große Chance, doch Torhüter Andreas Rixinger parierte einen Kopfball aus fünf Metern stark.
Kurz vor der Halbzeit wurde der personelle Gleichstand wiederhergestellt: Johannes Wimmer sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Kurz vor der Pause belohnte sich Haberskirchen für die engagierte Leistung: Felix Berngehrer spielte einen klugen Pass auf Matthias Denk, der den Ball am Torhüter vorbei zur verdienten 1:0-Führung einschob.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dornach sofort den Druck und drängte auf den Ausgleich. Haberskirchen setzte auf Konter – mit Erfolg: In der 61. Minute war es diesmal Felix Berngehrer, der nach Vorlage von Denk überlegt zum 2:0 einschob. Doch Dornach gab sich nicht geschlagen und verkürzte in der 69. Minute nach einer Ecke auf den kurzen Pfosten auf 2:1. Nur fünf Minuten später folgte der Ausgleich per Elfmeter – der Auftakt zu einer turbulenten Schlussphase.
In der 81. Minute musste Manuel Richter nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Zwei Minuten später übersah der ansonsten souveräne Schiedsrichter ein klares Foul an Matthias Denk im Strafraum – ein möglicher Elfmeter blieb aus. In der Nachspielzeit nutzte Dornach einen Konter zur 3:2-Führung. Doch Haberskirchen kämpfte bis zum Schluss: Mit der letzten Aktion kam Niko Wimmer frei zum Abschluss, doch Rixinger warf sich mit vollem Einsatz in den Schuss und verhinderte den Ausgleich – mit dem Gesicht.
So stand am Ende eine bittere 2:3-Niederlage, obwohl Haberskirchen über weite Strecken eine starke Leistung gegen eine Spitzenmannschaft zeigte.
Zweite Mannschaft unterliegt deutlich
Die zweite Mannschaft musste sich mit 1:6 geschlagen geben – ein Ergebnis, das klarer aussieht, als der Spielverlauf tatsächlich war. Beim Stand von 1:2 hatte Haberskirchen die große Chance zum Ausgleich per Elfmeter, doch dieser wurde vergeben. In der Folge machten Andreas Merl und Christian Pleintinger den Unterschied – zwei Spieler, die auch in der Ersten Mannschaft der Kreisklasse eine gute Figur machen würden.