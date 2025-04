Bittere Niederlage gegen die U23 in Spelle!

Dabei startete unser Team am Sonntagnachmittag perfekt in die Partie: Bereits in der 2. Minute gingen wir nach einer Ecke mit 0:1 in Führung. Unsere Jungs zeigten eine starke erste Halbzeit, bestimmten über weite Strecken das Spielgeschehen und ließen sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich durch Timo Stapper in der 39. Minute nicht aus dem Konzept bringen. Kurz vor dem Pausenpfiff konnten wir erneut treffen – 1:2 zur Halbzeit!